OKDIARIO, el precio de seguir siendo libres

El Gobierno ha distinguido a OKDIARIO con el título del periódico, entre las diez cabeceras digitales con más audiencia, que menos recibe en publicidad institucional. Cero euros, un castigo que incumple las más elementales normas y criterios técnicos de reparto, al sustituirlos por otro mucho más fácil de entender: el sectarismo. Esto es, el Ejecutivo utiliza los recursos públicos para castigar a los medios críticos y favorecer a los afines, de modo que, atendiendo a los cero euros recibidos por OKDIARIO, puede decirse que somos el medio digital más perjudicado por un Ejecutivo que pervierte sin ningún miramiento los más elementales procedimientos objetivos de reparto publicitario.

OKDIARIO, según los últimos datos conocidos del medidor oficial de audiencias, es el quinto diario digital más leído de España, con 14,64 millones de usuarios únicos en el mes de mayo, y con una audiencia media diaria de 1.904.540 lectores, la cuarta en el ranking. Datos todos ellos que nos sitúan en los puestos de cabeza de los medios digitales a nivel nacional. Pues bien, pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido sacar a OKDIARIO del reparto publicitario en una portentosa exhibición de totalitarismo.

Y es que el Ejecutivo socialcomunista utiliza el dinero de los españoles de forma arbitraria y discriminatoria, lo que supone intervenir de facto en el ejercicio de la libertad de información. Está claro que lo que busca el Gobierno es condicionar la viabilidad económica de los medios de comunicación por razones meramente partidistas e ideológicas.

En nuestro caso, y al margen de reservarnos las acciones que consideremos necesarias para defender nuestros derechos, parece claro lo que busca Pedro Sánchez: la desaparición de un medio que no se vende al Gobierno y que está dispuesto a hacer valer su independencia. Esos cero euros son el precio que tenemos que pagar para seguir siendo libres y denunciar las prácticas despóticas y corruptas de un Gobierno que pervierte de forma miserable las normas democráticas más elementales.