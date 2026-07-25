Cuando a la Reina le robaron su capa

A propósito de la reciente final del Campeonato Mundial de fútbol entre España y Argentina, me vino a la memoria la complicada visita de los Reyes Juan Carlos y Sofía a Argentina, a Buenos Aires, ciudad con un millón de españoles, y a otras ciudades más, en plena dictadura de la Junta Militar del cruel y controvertido general Videla, con las continuas denuncias por la violación de los derechos humanos que se extendían por doquier.

El Rey afirmó, ante la polémica desatada con motivo del viaje, que él visitaba países y no gobiernos. Así era pero, a pesar de ello, don Juan Carlos tuvo que hacer verdaderos juegos malabares para que aquel viaje no fuera en detrimento de su imagen, tan considerada y respetada, a punto de fundarse la nueva Constitución, que entraría en vigor el 29 de diciembre de 1978, prácticamente un mes después de la visita real.

De aquel polémico viaje recuerdo una curiosa e inolvidable anécdota. Era el 27 de noviembre de 1978. ¿El lugar? La sede del Concejo Deliberante, donde se les ofrecía a los Reyes de España una cena de gala. Doña Sofía lucía un vestido blanco de escote cuadrado, con cinturón rojo, cubriéndolo con una amplia capa roja de gasa natural abrochada al cuello con pequeño volante fruncido. Lógicamente, a su llegada se quitó la capa, entregándosela, creo recordar, a alguien de protocolo que la llevó al guardarropa.

A eso de las dos de la madrugada, terminada la cena, los discursos, etc., los Reyes decidieron retirarse para regresar a la Embajada de España, donde se alojaban. Y es entonces cuando doña Sofía pide su capa. Pasan los minutos y el séquito se preguntaba qué sucedía para que hubiera tal tardanza en entregarla. ¿Que qué pasaba? Pues ni más ni menos que la capa no se encontraba, que la capa había desaparecido. ¿Se lo imaginan? Los reyes sin saber que hacer, el séquito español nervioso por la tardanza, las autoridades fulminando con la mirada a quienes eran los responsables del guardarropa. Hubo un momento en el que los gritos podían oírse en todos los salones. Órdenes y más órdenes pero la capa no aparecía. Y empezaron los rumores. Y los rumores apuntaron a una dama de la alta sociedad argentina: Julia Sundbled, esposa del doctor Cosme Beccar Varela, dirigente del grupo Tradición Familiar y Propiedad.

Dijo que Doña Sofía se la había «regalado»

La hija del matrimonio Beccar, cuando la policía presidencial llegó a su residencia (no habían transcurrido ni 25 minutos), efectivamente dijo que estaba en la casa y que su madre, al acostarse, le había comentado, mejor dicho, le había jurado que la reina se la había regalado. A las 4 de la madrugada, un oficial del ejército, bastante avergonzado, llegaba a la embajada española con la capa roja de gasa natural.

Pero ahí no terminó el tema. Al siguiente día, a la hora del desayuno la reina Sofía, con sorpresa, volvió a ver aquella nube de gasa. Y cuando le narraron lo que había sucedido, con ese sentido del humor que la caracteriza o la caracterizó, preparó un paquetito con un precioso reloj que había adquirido en una tienda de Buenos Aires. En el paquete, una nota manuscrita dirigida a la ladrona: «Ya que usted quería tener un recuerdo mío, reciba este presente con mucho afecto».

Parece ser que, días después, un abogado bonaerense presentó una denuncia «por hurto» ante la Justicia argentina. Ganas de rizar el rizo. Julia declaró cuando fue interrogada: «No sé cómo pasó. No me di cuenta y la tomé distraída cuando fui a recoger mi abrigo». Una anécdota que dio mucho que hablar y mucho que escribir en un país atrapado por la Junta Militar que afortunadamente terminaría en diciembre de 1983.

Chssssssssssssssss

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