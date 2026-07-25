Shakira actuará ante una de las siete maravillas del mundo en un concierto irrepetible este noviembre: fecha y todos los detalles

Shakira ha aceptado una propuesta que la convertirá en una de las artistas más importantes de los últimos tiempos. La colombiana actuará el próximo 28 de noviembre frente a las Pirámides de Guiza, uno de los monumentos más emblemáticos del planeta y la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie.

Esta cita supondrá el regreso de la cantante a un escenario que ya marcó un momento inolvidable en su carrera y que ahora volverá a reunir música, historia y patrimonio en un espectáculo de alcance internacional.

La actuación estará organizada por Venture Lifestyle, una de las principales promotoras de espectáculos en la región de Oriente Medio y Norte de África, responsable desde 2018 de llevar a la zona a grandes figuras internacionales como Katy Perry, John Legend o Demi Lovato. Todo apunta a que el concierto será uno de los grandes eventos culturales del cierre de 2026.

Su segundo concierto en Guiza

Para Shakira, esta actuación tiene un significado especial. No será la primera vez que cante ante las Pirámides de Guiza, ya que en 2007 ofreció un concierto que todavía hoy permanece en la memoria de miles de asistentes y que es considerado uno de los espectáculos internacionales más importantes celebrados en Egipto.

Dieciocho años después de aquella actuación, la barranquillera regresará al mismo enclave con una trayectoria todavía más consolidada y convertida en una de las artistas latinas de mayor proyección internacional de todos los tiempos.

La cantante no ha ocultado la ilusión que le produce volver a actuar en este escenario. «Estoy muy contenta de actuar en las Pirámides», ha comentado al respecto.

Un escenario privilegiado

Las Grandes Pirámides de Guiza representan uno de los mayores símbolos de la civilización egipcia y constituyen la única maravilla del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Su enorme valor histórico ha convertido este enclave en un lugar excepcional para la celebración de acontecimientos culturales de carácter internacional.

Durante los últimos años, este espacio ha acogido conciertos y espectáculos protagonizados por algunas de las principales figuras de la música mundial, consolidándose como un punto de encuentro entre la historia y la cultura contemporánea.

La actuación prevista para el próximo 28 de noviembre volverá a situar este escenario en el centro de la atención internacional, reuniendo a miles de espectadores en un espectáculo concebido para combinar patrimonio, música y proyección global.

30 año siendo una estrella

La actuación llega en uno de los momentos más sólidos de la trayectoria profesional de Shakira. Después de más de 30 años sobre los escenarios, la cantante continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de la industria musical internacional.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, una cifra que la sitúa entre las artistas con mayores ventas de la historia de la música latina. Su catálogo ha conseguido superar barreras culturales gracias a canciones que han alcanzado éxito tanto en español como en inglés.

A ello se suma un amplio reconocimiento por parte de la industria. La intérprete acumula numerosos premios Grammy y Latin Grammy, además de otros galardones internacionales que han reconocido tanto su capacidad como compositora como su influencia dentro del panorama musical.

Su evolución artística también ha permitido que varias generaciones de seguidores continúen identificándose con sus canciones, manteniendo una presencia constante en las listas de reproducción y en los principales escenarios del planeta.

El éxito de su última gira

El concierto en Egipto llega después del impacto internacional de Las mujeres ya no lloran, una gira que ha reafirmado el enorme poder de convocatoria de la artista.

La colombiana ha recorrido diferentes países con un espectáculo de gran formato que ha reunido a cientos de miles de asistentes y que ha vuelto a demostrar su capacidad para llenar estadios y grandes recintos.

A ese éxito se suma la extraordinaria repercusión de Dai-Dai, tema que adquirió una enorme popularidad durante la reciente Copa Mundial de Fútbol y que volvió a situar a Shakira en el centro de la conversación internacional.

La combinación entre sus clásicos y sus trabajos más recientes ha permitido que la cantante mantenga intacta su relevancia dentro de una industria musical cada vez más competitiva.

¿Qué es el Venture Lifestyle?

La organización del concierto correrá a cargo de Venture Lifestyle, promotora que en los últimos años ha impulsado algunos de los eventos musicales más importantes celebrados en Oriente Medio y el norte de África.

Desde su creación, la compañía ha trabajado para acercar al público de la región actuaciones de grandes estrellas internacionales, consolidando una programación que incluye nombres de primer nivel del panorama musical.

La elección de Shakira responde al objetivo de convertir la cita del próximo noviembre en uno de los espectáculos más destacados del calendario cultural de Egipto y en un acontecimiento con repercusión mundial.