Maestros del PSOE

La presencia de maestros en el mitin del PSOE el pasado viernes en Valencia solo confirma que la educación pública está hecha una mierda.

Eran los de la marea verde que, en teoría, defienden la escuela pública. Hasta la cabeza de lista, Pilar Bernabé les agradeció su presencia. Por la cuenta que le trae.

La también secretaria de Igualdad, por cierto, es aquella que pillaron con el currículum falseado. En la web oficial del partido salía con dos carreras: Filología hispánica y Comunicación audiovisual.

Al final, como desveló OKDIARIO en abril del año pasado, ni la una ni la otra. Aunque, como suele ser habitual en estos casos, se atribuyó a un «error».

La verdad es que, en Cataluña, sobre el pésimo estado de la educación sabemos un montón. Nos han estado vendiendo durante treinta años que la escuela catalana era un «modelo de éxito». Solo para descubrir al final que todo era mentira.

Suspendemos en todas las pruebas oficiales. ¡Incluso en las de Generalitat! En las PISA del 2022, que miden la comprensión lectora y las ciencias, ya quedamos por debajo del resto de España.

Las PIRLS del año anterior detectaron, por otra parte, graves problemas de comprensión lectora en primaria. Y las TIMSS, lo mismo en matemáticas. Hasta las de competencias básicas del propio gobierno autonómico registraron en el 2025 los peores resultados en ocho años. Un desastre, en definitiva.

En las últimas de las PISA mencionadas nos han excluido. Sospecho que porque el Departamento de Educación quiso hacer trampas para que no bajara más el nivel.

En tan beneméritos resultados influyenm, sin duda, tres factores: el impacto de la inmigración, la politización del profesorado y hasta el wokismo en las aulas.

Tampoco hay que hacer sesudos análisis para llegar a esta conclusión. Basta la observación directa. Hace unos años en mi antiguo barrio, La Sagrera (Barcelona), un centro escolar exhibía en la fachada una pancarta con la frase «Escuela insumisa». Vamos mal, pensé.

En septiembre del año pasado, la presidenta de la asociación de maestros Rosa Sensat confesó en un programa de TV3 que le daba escalofríos la palabra «disciplina». Hasta el presentador se sorprendió. Y en la última flotilla iba embarcada una maestra que, pañuelo palestino al cuello, iba colgando vídeos en su Insta.

Sin olvidar que Puigdemont utilizó a los maestros como uno de los arietes del proceso. Más bien se dejaron utilizar.

El 28 de septiembre de 2017, apenas unos días antes del 1-O, directores de institutos, profesores y sindicalistas fueron a Palau a entregarle simbólicamente las llaves para que pudiera celebrar el referéndum.

Como último ejemplo del sector, dos diputados de la CUP. Pilar Castillejo, que también es maestra, se embarcó en la citada flotilla para liberar Palestina. Mientras que su compañero de escaño Dani Cornellà, licenciado en Psicopedagogía, que fue detenido cuando era alcalde de Celrà por cortar las vías del AVE. Lo que, sin duda, impulsó su carrera política. ¿Qué podía salir mal?