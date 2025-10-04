¿Lo de Begoña derribará a Sánchez?

La Sincronizada/Bien Pagá sanchista ha cambiado el discurso en relación con los avatares económicos de la «señora presidenta» y el abuso de poder para beneficio propio de la otrora gestora de prostíbulos familiares.

Los distintos y últimos informes tanto de la Intervención General del Estado como de la Agencia Tributaria confirman que la mujer del presidente del Gobierno actuó decisivamente para beneficiar al empresario Barrabés (entre otros) y éste, a su vez, benefició a la cátedra de su amiga mandamás en el Palacio de la Moncloa.

La Sincronizada antes decía que no había nada de nada; ahora dicen que puede haberlo pero nunca será un delito, sino un proceder escasamente ético. Tanto en uno como en el otro caso sería suficiente para que la X de ese embrollo, es decir, Sánchez, pusiera pies en polvorosa del recinto público que pagan los contribuyentes.

Ni el hermano ni la mujer hubieran podido hacer nada sin el conocimiento y la autorización del primer ministro. Punto. El resto son ganas de marear la perdiz. Tengo para mí que tras los informes oficiales antes citados (cuyos organismos son dependientes, asimismo, del poder gubernamental) será muy difícil que los jueces que juzguen a la señora Gómez puedan mirar hacia otro lado. En el caso del hermanísimo, incluso, mucho peor por cuanto se escondió como un forajido en sede oficial con intención de engañar a la Agencia Tributaria.

Ya se lo escribo a todos ustedes. Aunque David Azagra, hermano, y Begoña Gómez sean condenados, el gran leviatán continuará navegando a sus anchas por las amplias orillas del poder cuasi absoluto del que se ha rodeado. El resto, mis queridos amigos, sueños en España…