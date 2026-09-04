Invadir Ceuta sale gratis; manifestarse contra Sánchez cuesta 100 euros

Lo peor del sanchismo ya no es siquiera Pedro Sánchez, sino la legión de paniaguados que veneran al líder como si fueran miembros de una secta. La figura del delegado del Gobierno es especialmente propicia a la hora de perder la vergüenza y la dignidad para contentar al jefe. Ejemplos hay muchos, desde el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ferviente admirador de los proetarras de Bildu, al delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que ha hecho cumbre en la infamia al anteponer el interés del Ejecutivo al de su pueblo, pasando por el delegado en Canarias.

Vamos a detenernos en este último: atiende al nombre de Anselmo Pestana y, entre sus últimas hazañas, está la de abrirle varios expedientes sancionadores a miembros de HazteOir por las concentraciones celebradas los días 6 y 8 de agosto frente a la residencia de La Mareta, en Costa Teguise, coincidiendo con la estancia vacacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los expedientes los ha firmado el director insular en Lanzarote, Pedro Marcial Viera Espinosa, otro hooligan presidencial que ha propuesto varias multas de 100 euros por no haber comunicado previamente las reuniones a la autoridad competente, tal como exige la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Caramba, ¿y los miles de inmigrantes ilegales que campan a sus anchas por Ceuta, han hecho suya las playas y se concentran donde les viene en gana sin pedir permiso a nadie? ¿Le comunicaron a la autoridad competente, en este caso el delegado del Gobierno en Ceuta, que iban a entrar al asalto a finales de julio? 100 euros por manifestarse contra Sánchez y barra libre para quienes invaden una ciudad. La cosa está pasando de castaño a oscuro y la comparación entre una situación y otra merece una pregunta en absoluto capciosa: ¿Qué pasaría si a algunos les diera por invadir y acampar en los jardínes de la Moncloa?