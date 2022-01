La última encuesta de Data10 para OKDIARIO sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 13 de febrero otorga al PP y Vox un escaño más que la realizada al poco de conocerse la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de disolver el Parlamento regional, hace tres semanas. La derecha avanza (el PP tendría 40 asientos, por 11 de Vox) mientras la izquierda pierde posiciones -el PSOE se deja un escaño y pasa de de 27 a 26 y Podemos pasa de 2 a 1-, mientras Cs continúa en mínimos, con sólo un representante. Es decir, a medida que se acercan los comicios, el PP se aproxima más a la mayoría absoluta -estaría a sólo un escaño a día de hoy- y Vox sigue creciendo.

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, arremetiendo contra el sector ganadero seguramente que han influido en un electorado que no tolera que se juegue alegremente con el medio de vida de muchos ciudadanos de Castilla y León. Y es que no es casualidad que la izquierda sea la gran damnificada de este último sondeo, realizado en plena polémica por las torpes declaraciones del responsable de Consumo. Por lo demás, no hay demasiadas variaciones. Cs sigue abrazado a ese único escaño que supondría un brutal varapalo, pues en los anteriores comicios logró 13.

Lo más significativo, en todo caso, es que el PP -que en 2019 fue batido por el socialismo en uno de sus feudos históricos- registraría un incremento de 11 diputados en relación con las pasadas elecciones, mientras el alza de Vox sería también espectacular, pasando de 1 diputado a 11. Entre los dos suman 21 parlamentarios más que entonces. Todo lo contrario que la izquierda, que se dejaría 9 representantes (los que perdería el PSOE). Conclusión: PP y Vox se comen casi por completo a la formación de Inés Arrimadas y el socialcomunismo es castigado con dureza por un electorado que no quiere saber nada de la coalición de Gobierno. Todo apunta a que el 13 de febrero la izquierda gobernante puede sufrir un varapalo de proporcionales descomunales. Y ya serían tres, tras la de Galicia y Madrid.