El Gobierno niega que haya violencia en las calles, pero la Policía patrullará con subfusiles

Mantiene el Gobierno la tesis de que el incremento de la violencia callejera es una leyenda urbana promovida por la fachoesfera, pero lo cierto es que los policías nacionales de Seguridad Ciudadana empezarán en breve a patrullar las calles con subfusiles, después de que las reyertas hayan alcanzado una media de 2.600 al mes, récord histórico. Con el añadido de que en las últimas semanas se están registrando sucesos de extrema gravedad que suponen una evidente amenaza para la seguridad ciudadana y los propios agentes.

El pasado sábado, un marroquí degolló en plena calle a una menor en Esplugas de Llobregat (Barcelona) y atacó a dos personas más al grito de «¡Alá es grande!», casi a la vez que un delincuente reincidente apuñaló con saña a un policía nacional fuera de servicio en Madrid. Asimismo, la violencia ha estallado, tiroteo incluido, en el barrio malagueño de La Trinidad.

Sin contar con la tensión que está provocando el proceso de regularización masiva de inmigrantes, que ha provocado escenas como las vividas en Madrid, con decenas de inmigrantes tratando de entrar por la fuerza en la embajada de Gambia. Pues bien, ante la alarmante situación que se registra en las calles, con un aumento de armas y la criminalidad cada vez más violenta, la Policía Nacional va a dotar próximamente a los agentes de Seguridad Ciudadana de subfusiles CZ Scorpion EVO3 A1. Muchos de ellos ya están recibiendo formación para utilizarla y se va a implantar de inmediato en el patrullaje diario. No sólo se va a dotar a los agentes que patrullan, también se extenderá a policías de unidades especiales.

Parece evidente que la laxitud y tolerancia del Gobierno frente a la delincuencia está teniendo graves consecuencias y que ha llegado el momento de reforzar el principio de autoridad, la integridad física de los policías y la seguridad del despliegue de prevención de la delincuencia. La Policía se arma frente a la delincuencia. Ya iba siendo hora.