El futuro inmediato de las hijas de los Reyes

Las dos hijas del Rey Felipe y la Reina Letizia se hacen mayores: la Princesa Leonor termina la segunda etapa de su formación académica después de cursar los dos cursos del Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, situado en el Reino Unido y que pertenece a los Colegios del Mundo Unidos. Mientras, la Infanta Sofía empezará a estudiar ese mismo tramo de la enseñanza previa a la Universidad en el centro que está a punto de dejar su hermana mayor. La benjamina de los reyes españoles ha optado por el mismo colegio que eligió la Princesa de Asturias, el milenario castillo de San Donato, en la costa sur galesa y cerca de la ciudad de Cardiff, cuyo ideario está encaminado a promover el entendimiento entre alumnos de todo el mundo y de extracción social muy diversa. En la última decena de agosto, la Infanta Sofía dejará el llamado Pabellón del Príncipe, dentro del paraje del Monte del Pardo y muy próximo al Palacio de la Zarzuela, en el que ha vivido a lo largo de sus recién cumplidos dieciséis años de vida.

Pero no es ella la única que va a abandonar el nido este verano. Su hermana Leonor, heredera de la Corona española, va a emprender una nueva etapa de su vida que la va a llevar a conocer a fondo los tres ejércitos españoles. El día 17 de agosto se incorporará a la Academia General de Zaragoza para iniciar sus estudios de formación militar y seguir los pasos de su padre cuando tenía prácticamente la misma edad. La sucesora al trono va a iniciar su formación castrense antes de un momento crucial de su vida institucional, el de la mayoría de edad, ya que no cumple 18 años hasta el día 31 de octubre. Alcanzar esa edad le llevará a protagonizar un acto tan solemne como el del juramento de lealtad a la Constitución en las Cortes, reunidas en el palacio de la Carrera de San Jerónimo en sesión conjunta de diputados y senadores. La fecha todavía no está cerrada ya que es posible que a esas alturas del año las Cortes ya estén disueltas por haberse cumplido el tiempo vigente de legislatura y haya que esperar a que se celebren elecciones generales y se constituyan las dos nuevas cámaras legislativas: el Congreso de los Diputados y el Senado.

En cualquier caso, los Reyes van a enfrentarse a una nueva etapa como padres y van a conocer por experiencia propia lo que se conoce como síndrome del nido vacío. Los hijos crecen y encaran su futuro que habitualmente los lleva a abandonar el hogar donde han vivido la etapa infantil y la adolescencia, cerca de sus padres, sus hermanos, sus abuelos y el resto de sus familiares. Y será el momento de enfrentarse a nuevos retos: la Infanta Sofía en el Colegio de Gales y la Princesa de Asturias en la Academia General de Zaragoza, toda una experiencia en ambos casos. Sus padres, los Reyes, las echarán de menos, aunque sepan que es tiempo de que ellas emprendan su propia vida y vuelen por su cuenta.