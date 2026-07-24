El fuego de los miserables

El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner de manifiesto lo peor de un Gobierno que, ante la magnitud de la tragedia, ha sacado a escena a sus habituales miserables. Por orden cronológico, el primero ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que a la petición del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso de que se declarase la emergencia nacional como consecuencia de la evolución de los incendios que afectaban de forma simultánea a dos comunidades -Madrid y Castilla y León- se despachó con un «que explique los motivos en los que fundamenta su solicitud, porque esto no funciona así».

Por fortuna, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, corrigió la indecente respuesta del delegado y se decretó la emergencia nacional para que fuera el Gobierno de España el que dirija las actuaciones, algo lógico si se tiene en cuenta la magnitud de una tragedia que afecta a distintos territorios y requiere de una coordinación centralizada a nivel nacional.

Lo del delegado del Gobierno es infame, porque el primero que tenía que ser consciente de la gravedad de la situación era él. Sin embargo, ese «que explique los motivos» con los que se despachó cuando poblaciones enteras estaban siendo evacuadas y la vida y propiedades de miles de personas corrían serio peligro, retrata la catadura moral del personaje.

El segundo gran miserable ha sido, cómo no, el ministro de Transportes, Óscar Puente, muy entretenido en escribir tuits incendiarios contra el Gobierno de Ayuso cuando el fuego avanzaba a velocidad de vértigo. Es difícil encontrar un comportamiento más indecente que el de este miembro del Gobierno de España empeñado en alcanzar la cumbre de la infamia. Que siga escalando.

Martín y Puente, Puente y Martín, representan el peor rostro de un Ejecutivo que, esta vez, ha encontrado en Grande-Marlaska la figura sensata y concernida con la gravedad del momento. A lo mejor por eso le llueven críticas desde dentro.