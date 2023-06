¿Qué son los linchamientos, sino el lógico final de un felón, tras haber traicionado a los españoles? Alsina lo entrevistó logrando lo previsible, que Sánchez siguiera mintiendo sin parar. Quevedo debió inspirarse en un desequilibrado parecido cuando escribió estos versos 100% geniales: «Y tuvo más enredos que una araña; de mula de alquiler sirvió en España, y muerta pide, y enterrada engaña». Las encuestas creíbles pronostican su tránsito el 23J, menos el CIS del indecente Tezanos, que se empeña en no admitir que su amo papanatas se ha anclado en los 94 diputados y cosechará un fracaso apoteósico, ganado a pulso con sus delirios.

Se capta la repulsa que todos los barones históricos del PSOE manifiestan hacia Sánchez, al que desearían ver guillotinado antes de que prostituya un partido que hoy acoge a etarras y golpistas para no soltar el poder. He aquí la gran diferencia entre aquel PSOE, que defendió a España y al Rey Juan Carlos, con entereza, y este sanchismo bananero que busca integrarnos en la mafia comunista. El 23J le dará por saco a Sánchez y se la tendrá que tragar, doblada. Ya puede ir recolectando berenjenas en su huerto palaciego y meterse el Falcon, por donde le quepa. Lógico final, para un farsante.

«¡El final de Sánchez!», clama alborozada la gente (es el grito de moda). La desaparición del gafe nos devolverá la fe en la vida y en los sueños. Sin él, la democracia renacerá y España volverá a respirar. Que se vaya a tomar vientos y que no vuelva nunca. ¿Todavía no se ha dado cuenta de que la ciudadanía lo detesta? Normal, si no cumplió con nada ni nadie. Su palabra vale lo que el papel de liar. No es querido porque no existe quien pueda querer a un fantoche, que sólo se ama a sí mismo. Nació con cáncer de alma y le excita mirarse en el espejo. Es un Narciso de manual. Un psicópata.

Albert Boadella se quedará huérfano de voto, por la desaparición de CS pero le va a poner remedio: «Como hay un sinvergüenza demasiado grande, que ha superado todos los límites de la amoralidad, Pedro Sánchez, yo votaré a Feijóo». Sumar, suma tanto que la macabra Yolanda Díaz se une a la fiesta del caos y le brinda al tirano esta linda sorpresa: «El referéndum de independencia para Cataluña figurará en mi programa electoral». Otra alegría con la que tendrá que lidiar el gafe. A ver si entre todos acabamos con el monstruo.