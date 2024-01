Empaste, endodoncia o extracción

De no haber empatado ante el Rayo, el Real Madrid sería el mejor local del campeonato. Tampoco vamos a descubrir ahora a sus jugadores y sus virtudes, juegue quien lo haga en cualquiera de las demarcaciones. Sin Courtois, Militao y ahora mismo Nacho, sancionado, y Alaba, lesionado, sólo ha encajado cuatro goles en el Santiago Bernabéu a lo largo de los ocho encuentros disputados en su estadio, ese que, según dicen, causa medio escénico a sus visitantes. Una media en contra de únicamente 0’19 tantos por cita y de 2,6 a favor. Como para ir con la resaca de Nochevieja en el cuerpo.

Por si fuera poco, reaparece Vinicius, equivalente a que lo hiciera el adalid mundial del racismo, su coartada perfecta. Un peligro añadido. Pero realmente da lo mismo, si no estuviera lo harían Rodrigo, Brahim, incluso Joselu, y el resto de la corte celestial al amparo del impecable Bellingham, el indiscutible número uno de la presente temporada.

El Mallorca también tiene bajas, pero pesan más. La de Muriqi va para más largo de lo previsto o, quién sabe, de lo que han querido contar. Jaume Costa acumula amonestaciones, turno para Lato, porque tampoco es cuestión de forzar a Maffeo a quien las vacaciones navideñas no le han permitido recuperarse totalmente. Bueno, igualmente regresa Mascarell que, habida cuenta de lo que viene, probablemente tenga acomodo desde el principio. Javier Aguirre anticipa que la pelota la tendrá el Madrid, ¡menuda novedad!; la tienen todos los contrincantes sin excepción.

Dirigirá la representación el «hombre tranquilo», Alejandro Muñiz Ruiz, de Pontevedra. De momento la televisión del Real Madrid no ha presionado, lo cual puede ser tan bueno como pésimo. Pitó en Palma el Mallorca-Barça, con cuatro amarillas a los de casa y una roja sobre la bocina a Maffeo. Una sola a los blaugrana, Oriol Romeu, aunque no picó en varios piscinazos dentro del área de Rajkovic. No es de los más apreciados por el Comité, aunque esto tampoco significa nada. Lo del VAR ya es harina de otro costal: Javier Iglesias Villanueva. ¡Vade retro!