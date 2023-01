Desde 2018, año en el que llegó al poder Pedro Sánchez, la incidencia de la pobreza severa no ha cesado de aumentar en España, según el Informe Anual para España de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Hasta tal punto que ya es superior a los registros de antes de la crisis económica de 2008 -entonces con el también socialista Zapatero en el poder-. Alguien podrá justificar el dato con el argumento de que la crisis del covid, la pandemia y los confinamientos han causado un daño objetivo, pero lo cierto es que la situación empezó a agravarse dos años antes de 2020. Según los datos del informe, más del 10% de la población española, 4,8 millones de personas, vive hoy en España en pobreza severa. Se entiende que una persona vive en pobreza severa cuando sus ingresos son inferiores al 40% de la renta mediana del país. En España eso se traduce en unos ingresos por debajo de los 535 euros al mes (6.417 euros al año).

La realidad es la que es y el mantra del «escudo social» que, según Sánchez, ha desplegado el Ejecutivo para «no dejar a nadie atrás» se estrella contra la evidencia. Dice Sánchez que sus políticas son contrarias al «austericidio» que caracterizaba al Gobierno de Rajoy, pero las cifras desmontan los mensajes optimistas del jefe del Ejecutivo. A tenor de los datos, desde que Sánchez gobierna la situación no ha hecho otra cosa que empeorar. Esto es lo que hay: entre la España real y la España de cuento de hadas que dibuja Pedro Sánchez hay un trecho tan largo que habrá que convenir que el Gobierno vive subido a lomos de la propaganda. El problema es que hay cosas que no se pueden ocultar. Porque tratar de vender a 4,8 millones de personas con pobreza severa el cuento de que este Gobierno vela por sus intereses es un ejercicio inútil. Tal vez por eso, porque ya no cuela, que la izquierda está como está en las encuestas.