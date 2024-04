Cruce de caminos

Cádiz y Mallorca coinciden en la misma encrucijada. Un recibe al Barça entre sus compromisos con el Paris Saint Germain y el otro al Real Madrid emparedado con el Manchester City. Y en ambos bandos de los modestos se cruzan apuestas entre la ventaja o el inconveniente del capricho concedido por el calendario. Ninguna.

Los futbolistas de los dos grandes están más que acostumbrados a tales situaciones, cuentan con plantillas para formar dos alineaciones igual de competitivas frente a la docena y media, como mucho, de sus inminentes anfitriones y evitaremos el ridículo de comparar presupuestos y recursos.

En el caso de los pupilos de Javier Aguirre con las dudas lógicas en relación a su estado físico y anímico tras el esfuerzo y la desilusión, nunca decepción, de su batalla del pasado sábado en la reciente final de la Copa del Rey.

El conjunto amarillo mira al de Palma de reojo, sabe que no anda lejos y le espera en el Nuevo Mirandilla dentro de muy poco. Sabe que el sonido de la flauta puede atraer también al Celta y/o el Rayo Vallecano. Aun así pagaría para ocupar la posición actual de sus competidores en lugar de la que ostentan. Lo saben quienes han nadado en estas aguas, lo que no resta trascendencia a las citas de este fin de semana. En cualquier circunstancia, el médico de cabecera asusta menos que el dentista. ¿O no?.