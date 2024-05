El cambio de la UEFA que pone en peligro la victoria del Real Madrid contra el Bayern

El Real Madrid recibe este miércoles al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu para disputar la vuelta de las semifinales de la Champions League. Ambos conjuntos empataron 2-2 en la ida, que se celebró en el Allianz Arena y ahora será el feudo madridista el que dictará sentencia, ya que quien consiga llevarse la victoria estará en la final de la máxima competición continental, mientras que si se produce un empate entre el cuadro madridista y la entidad bávara este cruce se tendría que decidir en la prórroga y si la igualada persiste, en la tanda de penaltis.

La ida de las semifinales de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid que se jugó en el Allianz Arena fue el pasado martes. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se adelantó en el marcador antes de la primera media hora del partido gracias a una definición de Vinicius en un mano a mano con Neuer que vino precedido de una asistencia sublime de Toni Kroos. Con el 0-1 se llegó al intermedio, pero todo cambiaría en el segundo acto, ya que se anotaron tres goles más en el estadio del conjunto alemán.

Antes de que se cumpliese la primera hora de juego Leroy Sané soltó un latigazo al que nada pudo hacer Lunin, por lo que los de Thomas Tuchel conseguían poner las tablas en el electrónico del Allianz Arena. Apenas cuatro minutos después Lucas Vázquez cometía una pena máxima que se encargo de tirar Harry Kane. El ex delantero del Tottenham no fallaba desde los once metros y ponía al Bayern de Múnich por delante y con un pie en la final de la Champions League, pero en los últimos minutos del encuentro, un penalti sobre Rodrygo lo volvió a transformar Vinicius para poner el 2-2 final en el luminoso.

Una semana después, este miércoles 8 de mayo, el Santiago Bernabéu recibe a estos dos equipos que tratarán de sacar el billete para la gran final de la Champions League que se disputará en Wembley, Londres, el próximo sábado 1 de junio. Dos de los clubes más laureados del viejo continente, como son el Real Madrid y el Bayern de Múnich, se ven las caras y uno de ellos tendrá que quedarse a las puertas del encuentro decisivo, mientras que sólo uno de ellos podrá llevarse el gato al agua y plantarse en la capital de Inglaterra.

El cambio de la UEFA que pone en jaque al Real Madrid

La UEFA, el organismo que rige el fútbol europeo, metió desde la temporada 2021-22 una variación en el reglamento que cambió uno de los puntos de las eliminatorias tal y como la conocíamos. Recordamos que antes del cambio se decía que el valor de los goles fuera de casa valía el doble, ya que si había un empate en el global, el equipo que había marcado más tantos a domicilio era el vencedor.

Pero como hemos dicho, desde la campaña 2021-22 todo esto ha cambiado. Por resumirlo, ahora todos los goles valen lo mismo y en el caso de que haya un empate en el global el encuentro se iría a la prórroga. Es cierto que el club que juega de local la vuelta tiene esa ligera ventaja de jugar esa media hora extra en su propio estadio, además de que si la igualada persistiera, también disfrutaría de esa ligera ventaja en la tanda de penaltis.

Por poner un caso práctico, si se empata en la ida y en la vuelta con diferentes resultados, mientras antes se hubiera clasificado el que marcó más goles fuera de casa, ahora se disputaría una prórroga porque la suma de los goles es la misma y ya se ha eliminado el valor doble de los tantos fuera de casa. Por otro lado, si en la ida un equipo gana y en la vuelta vence el otro, pero por la misma diferencia de goles, otra vez habrá empate en el global y también se jugará la prórroga sin tener en cuenta cuál de los dos clubes marcó más tantos fuera de casa.

Llevado al partido que el Real Madrid tendrá que disputar ante el Bayern de Múnich que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League, al haber quedado 2-2 en la ida en el Allianz Arena, cualquier empate mandará este cruce a la prórroga. Con la normativa antigua, un 0-0 ó un 1-1 habría permitido a los de Carlo Ancelotti avanzar de ronda, mientras que las tablas a tres o más habrían dado el pase a los germanos. En caso de un 2-2, nos hubiéramos ido a la prórroga en el pasado, como también sucedería en este caso. Esto significa que la entidad que se lleve la victoria estará en la final del próximo sábado 1 de junio que se disputará en Londres, en un estadio tan mágico y mítico como es Wembley.