La ‘Cosa Nostra’ al mando de la nación

El Partido Socialista de Felipe González gobernó España durante

catorce años. Dado que el presidente era de Sevilla, lo mismo que el

número dos Alfonso Guerra, y que otros miembros del famoso ‘clan de la

tortilla’ como Manuel Chaves eran igualmente del Sur, una de las

máximas prioridades del Ejecutivo fue reparar el atraso secular de Andalucía, que se atribuía al predominio del latifundismo, el

‘señoritismo’ y la caverna. La apoteosis de esta entrega inexorable

con Andalucía llegó con motivo de la Expo de 1992. Se preparó para

ella el AVE, que debería haber enlazado antes con Barcelona según

dictaba toda lógica económica, se modernizó el aeropuerto de Sevilla y

se renovó la autovía del Sur.

Recuerdo que una vez le pregunté por estas cuestiones al entonces

ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, que estaba realmente

impresionado como tantos por la vía de alta velocidad, una de las

mayores obras de ingeniería de todos los tiempos, y me dijo: «Ha sido

un esfuerzo colosal, seguramente obligado, ¿pero era necesario hacer

todo al mismo tiempo? Ya pueden imaginarse la respuesta.

El objetivo declarado de González y su gobierno era acabar de una vez

por todas con la postración de la región más extensa y poblada de

España. Cuarenta años después, este objetivo sigue pendiente a pesar

de los miles y miles de millones invertidos en el propósito. Andalucía

continúa siendo la segunda autonomía, por detrás de Extremadura, con

la tasa de paro más elevada y el PIB per cápita menor. La explicación

es muy simple: para dinamizar y explotar al máximo la potencia de un

territorio, la clave no es el dinero que se emplee al efecto sino cómo

se use.

El socialismo de traje de pana de la época detestaba el mundo

de los negocios -casi tanto como luego Zapatero y Sánchez-,

desconfiaba cervalmente de los empresarios -como sigue sucediendo

ahora- y solo tenía una estrategia clara y granítica: regar

masivamente de subvenciones, ayudas, y canonjías diversas a las masas

de desfavorecidos y perjudicados legendariamente por la dictadura. Todos ellos falsos parias de la tierra. Y de este modo, dando por

bueno que la mayoría de andaluces vivía sojuzgada por los patronos y

terratenientes, decidieron instalar un nuevo régimen alternativo,

radicalmente opuesto, basado en la dependencia y la respiración

asistida, con el resultado más deletéreo de todos los posibles: la

corrupción moral de la mayor parte de la sociedad y la casi segura

aniquilación de por vida de la juventud.

El socialismo nunca ha querido hombres verdaderamente libres sino

cautivos, títeres y deudos perpetuos del favor público. Y en Andalucía

esta máxima se ha aplicado hasta el paroxismo. Sin escrúpulos y con un

sentimiento de impunidad total. Si era menester, como ha sido el caso,

arrasando con la ley y despreciando toda clase de controles, en

particular el judicial.

Esta manera de cambiar España hasta que no la conociera ni la madre

que la parió fue ‘teorizada’ por Alfonso Guerra, que enseguida se dio

cuenta del obstáculo principal de cara a los afanes socialistas

perversos: los jueces. Había que cambiar a toda costa y con rapidez

una magistratura que a su juicio era mayoritariamente conservadora y

opuesta al cambio prometido iniciáticamente por el PSOE, el lema con

el que obtuvo la mayoría absoluta más gruesa de la historia en 1982.

Guerra fue el que parió la clasificación nociva entre jueces

progresistas y retrógrados que nos persigue hasta nuestros días, el

que laminó el respeto profesional por los magistrados, hiriendo de

muerte su prurito académico y científico, y el que, a estos efectos,

cambió la fórmula de elección de poder judicial para entregársela al

Parlamento, la mayor parte de la historia dominado por socialistas -en

solitario o con las alianzas más endiabladas, como ocurre ahora para

la mitad de los puestos del Consejo-. Los socialistas, y fue Alfonso

Guerra, el primero en declararlo sin aspavientos, enterrando por

segunda vez a Motesquieu, siempre han protestado la independencia del

poder judicial. Igual que desean con el común de los ciudadanos, su

ambición es contar con unos magistrados adictos a la causa, porque

toda la vida política debe estar subordinada al resultado de las

elecciones, al voto del pueblo… hasta que pierde su favor. En esa

circunstancia, cuando son derrotados, están dispuestos a cualquier

cosa, como acreditaron el siglo pasado con la Revolución de Asturias

en 1934, y en los prolegómenos de la guerra civil que ellos provocaron

con su conducta antidemocrática.

Por eso lo que está sucediendo estos días a causa de la sentencia del

Supremo sobre los Eres tiene que ver con los hechos que he citado con

reiteración. Primero con una Junta de Andalucía que durante casi

cuarenta años se ha dedicado a repartir dinero público fuera de

cualquier clase de vigilancia, con el conocimiento, el asentimiento y

la complicidad de dos de sus expresidentes, Manuel Chaves y Jose

Antonio Griñán, ambos previamente ministros con Felipe González,

amigos personales, y el primero de ellos ex presidente de honor del

Partido Socialista. El dinero público repartido -que para más inti era

de la UE- sin el debido e ineludible control y cuidado, aunque con

exceso de diligencia, se destinó a complacer intereses espurios,

enriqueció a centenares de personas sin escrúpulos y jamás se dedicó a

los pretendidos fines sociales para los que fue concebido, si es que

alguna vez se puede considerar de justicia social ayudar a empresas

insolventes abocadas a la quiebra insuperable o a empleados que no

necesitan las ayudas porque no están en una situación perentoria.

Esto no es muy distinto de lo que ha ocurrido durante tantos años en

Andalucía con los planes de empleo rural, origen de otro fraude

recurrente a gran escala. En ambos casos, el objetivo indisimulado de

los dirigentes de la Junta fue crear una densa y potente red

clientelar y asegurarse la permanencia en el poder ‘ad eternum’.

Aunque yo había perdido cualquier clase de esperanza, la victoria

arrolladora del PP en las pasadas elecciones después de casi cuarenta

años demuestra que todavía quedaba un rescoldo de moralidad entre los

ciudadanos de Andalucía y un claro hartazgo después de haber

chapoteado durante tiempo en el lodazal, como los cerdos. La tarea que

espera al señor Bonilla es inmensa, pues permanece la sospecha

apuntada de nuevo por el inefable Alfonso Guerra: «ha ganado el PP

porque ha mantenido todos los chiringuitos que prometió extinguir»,

que por cierto han sido la obra más rematada del socialismo.

La sentencia del Supremo sobre los Eres condena el mayor caso de

latrocinio y corrupción no solo de España, sino de la Unión Europea, y

afecta al corazón del socialismo, el tradicional y el presente. Por

eso todos los dirigentes, de antes y de ahora, han salido a defender

en tromba a los suyos, porque los condenados «son de los nuestros»,

confirmando que el Partido Socialista funciona como la mafia, que el

país está en manos de la ‘Cosa Nostra’ que, simplificando mucho, allí

donde nació, en Italia, en Sicilia, también prosperó y se hizo con el

control de la sociedad ofreciendo protección y prosperidad a los

pobres a cambio de hurtarles cualquier esbozo de libertad. Aunque

González, Guerra y el viejo socialismo detestan a Sánchez, en el caso

que nos ocupa, la defensa cerrada de los ajusticiados, están unidos

como una piña, apuntando una vez más su miseria y mezquindad, así como

de carácter eminentemente antidemocrático.