Es cierto que el Ejecutivo socialcomunista contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea mantiene con el fin de permitir a los Gobiernos de los estados miembros un mayor gasto público con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación. Todo eso es así, pero no lo es menos que la UE mantiene una estrecha vigilancia sobre las cuentas públicas de España, que es la nación con mayor volumen de déficit público de toda la UE y la cuarta con una deuda más elevada. La receta que el Ejecutivo de Sánchez ha prometido a Bruselas aplicar para solucionar el problema es sencilla: reducir el déficit por la vía de subir los impuestos, pero ese mensaje no ha colado. Y es que los altos niveles de déficit y de deuda de España preocupan en la UE.

La advertencia por parte de las autoridades comunitarias es cristalina, como informa OKDIARIO: si el déficit público español sigue desbocado, lo que no va a hacer el BCE en ningún caso es seguir comprando nuestra deuda eternamente, porque eso sería contribuir al derroche del gasto, algo que naciones como Alemania, Austria, Holanda, Suecia o Dinamarca no van a permitir. Estos países ya han advertido de que no van a sufragar la ‘fiesta’ y que la primera condición es que España se aplique las mismas recetas de austeridad que se aplicaron ellos, de modo que si Sánchez no ataja el déficit, el Banco Central Europeo nos irá cerrando el grifo de la deuda. Y si eso ocurre, España va a tener un problema descomunal. Porque es verdad que la pandemia ha hecho un roto a todas las economías comunitarias, pero no lo es menos que nuestro país, a diferencia de otros, se ha dedicado a gastar como si no hubiera un mañana a cuenta de las ayudas del fondo de rescate. Y eso en Bruselas no cuela. Cuando te enseñan una tarjeta amarilla y constatan que no hay propósito de enmienda, las consecuencias pueden ser fatales.