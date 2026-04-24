¿Se le aplicará al falso mena que violó a una niña el eximente de «víctima del cambio climático»?

En el Real Decreto de Modificación del Reglamento de Extranjería, lo que comúnmente se llama regularización masiva de inmigrantes, el Gobierno apunta a una serie de razones que exhibe como justificación a la norma que permitirá legalizar a más de medio millón de inmigrantes irregulares. Hay que reconocer que han llegado a la cumbre del surrealismo, porque uno de los principales motivos para abrirles de par en par las puertas —sin casi ningún tipo de control, por cierto— es que España es un país de destino y acogida condicionado por la situación geopolítica y el cambio climático, de modo que la generosa acogida se debe a que son personas forzadas a huir de sus hogares por las crisis climáticas, una suerte de refugiados del cambio climático.

Que haya millones de personas forzadas a huir de sus países por la sequía o los crecientes temporales es una cosa y otra, bien distinta, que España se convierta en refugio de las víctimas mundiales del cambio climático.

El problema de la regularización masiva de inmigrantes no está en los fundamentos de la norma, sino en los requisitos y criterios que se aplican. Porque que muchas personas vengan a España huyendo del calor o del frío no puede eximirles de cumplir con la obligación de probar que carecen de antecedentes penales, un requisito devaluado por el Gobierno, toda vez que aquellos que provengan de países donde no existe este tipo de registro serán legalizados a través de una simple declaración responsable que, parece evidente, no consiste en otra cosa que declarar que no tienen un pasado delictivo.

Y eso no tiene nada que ver con el cambio climático, sino con el sentido común. La regularización masiva de inmigrantes del Gobierno es un coladero por el que podrán entrar una mayoría de justos, pero también —y he aquí el problema— un número nada desdeñable de pecadores. Esto es, gente que constituye un problema de seguridad nacional. Por cierto, ¿el falso mena marroquí que violó a una niña en Madrid era víctima del cambio climático?