POCO F8 Pro: El gama alta barato que lo tiene casi todo

Si buscas un móvil potente pero sin pagar lo que cuestan los gama alta más caros, este tipo de ofertas de AliExpress suelen llamar bastante la atención. El POCO F8 Pro es uno de esos modelos que promete mucho por su precio: rendimiento top, buena pantalla y batería enorme. Y cuando aparece en versión global con descuento, se convierte en una opción bastante tentadora.

Este smartphone juega claramente en la liga de los gama alta “asequibles”. Lleva el procesador Snapdragon 8 Elite, uno de los más potentes ahora mismo, pensado para mover juegos, apps pesadas y multitarea sin despeinarse. Además, viene con configuraciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento y memoria rápida, así que espacio no te va a faltar.

POCO F8 Pro 5G 12GB + 256GB

La pantalla es otro de sus puntos fuertes: un panel AMOLED de 6,59 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Esto se traduce en una experiencia muy fluida, tanto navegando como viendo vídeos o jugando. Además, tiene un brillo muy alto y tecnologías como HDR10+ o Dolby Vision, así que el contenido se ve especialmente bien.

En el apartado de cámara, incluye un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), lo que ayuda bastante a que las fotos salgan más nítidas, sobre todo en movimiento o con poca luz. No es el móvil más fotográfico del mercado, pero cumple muy bien para el día a día.

La batería también destaca bastante: 6210 mAh, que es más grande de lo habitual, y además con carga rápida de hasta 100 W. Esto significa que puedes llegar al final del día sin problema (o incluso más) y cargarlo muy rápido cuando lo necesites.

Y luego están los extras que suman: resistencia al agua y polvo IP68, WiFi 7, NFC y diseño bastante premium. Todo esto hace que, en conjunto, se acerque mucho a móviles mucho más caros.

En cuanto a la oferta en AliExpress, este tipo de versiones globales suelen encontrarse bastante más baratas que en tiendas tradicionales, ahora por menos de 500 €, lo que lo convierte en un chollo si buscas potencia sin gastar demasiado.

El POCO F8 Pro es un móvil muy equilibrado: potente, con buena pantalla, batería top y precio competitivo. No es perfecto en todo, pero por lo que cuesta, es difícil encontrar algo más completo.

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