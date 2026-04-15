El POCO F8 Pro «destroza» a los flagships de 1.200 € y ahora está rebajado en AliExpress

Ha llegado el momento de cambiar de teléfono móvil y quieres hacer una compra inteligente en el terreno Android. Si quieres algo que sea potente, pero que sobre todo haga que cada euro valga de verdad, no te lo pienses: Smartphone POCO F8 Pro. ¿Por qué este teléfono? Para empezar por su triple cámara trasera de 50 MP, o su procesador de 3 nm, o su batería de más de 6000 mAh, o sus 12 GB de RAM. Podríamos seguir, y lo haremos, pero por ahora vamos a dejarlo en que es lo mejor en calidad/precio de Android, y en que tiene una rebaja de más de 200 €.

Es el teléfono móvil perfecto para creadores de contenido, para jugones, para uso cotidiano… para lo que quieras. Se codea con la gama alta por una fracción de su precio.

¿Por qué te recomendamos este móvil?

Tiene el chip Snapdragon 8 Elite, que es de los más potentes que hay en 3 nm ahora mismo.

La batería de 6210 mAh aguanta hasta dos días de uso normal y se recarga rapidísimo con su sistema de 100 W.

Tiene triple cámara trasera con 50 MP, estabilización óptica y 8K.

La pantalla AMOLED con Dolby Vision se ve de cine. Literalmente.

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Smartphone POCO F8 Pro

Todo en el Smartphone POCO F8 Pro está hecho para demostrar que es el rey de la calidad/precio, y lo notas desde el momento en que lo coges. Este terminal de 6,59 pulgadas con pantalla AMOLED se ve y se mueve ultrafluido gracias a sus 120 Hz, lo que es genial para videojuegos y vídeos sobre todo. Además, su sistema de cámara triple logra grabar a cámara lenta de 960 fps y hasta a 8K a 30 fps, con una calidad de vídeo que parece de cine. De hecho, cuenta con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, una combinación que no vas a encontrar en otra parte a ese precio. Añade a eso que es muy resistente, con certificación IP68, que no llega a 200 gramos y que tiene hasta sonido Dolby Atmos y el resultado es un terminal Android que enamora desde el primer uso.

Te lo recomendamos sobre todo si quieres grabar vídeo de calidad o pasas mucho tiempo fuera y necesitas un teléfono que pueda aguantar más de un día de uso y cargarse rápido.

Esto es lo que dicen quienes lo tienen

Las opiniones del F8 Pro 5G suelen coincidir en tres cosas: lo fluido que va todo en él, lo buena que es la duración de la batería y su relación calidad/precio. Aquí puedes leer varias reseñas de usuarios:

«Estoy muy impresionado con el Poco F8 Pro. El teléfono funciona a la perfección: todo, desde los juegos hasta la multitarea, es fluido y rápido.»

«Excelente teléfono. Me encanta la duración de la batería, la excelente pantalla y una buena cámara.»

«Relación calidad-precio lo mejor que hay ahora mismo. Tiene potencia de sobra con el último procesador del mercado y una pantalla espectacular.»

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