HP DeskJet 2822e: la impresora que no necesita cables, permite imprimir desde el móvil y manda cartuchos cuando te quedas sin tinta

Rebajada en Fnac, esta impresora multifunción inalámbrica escanea a PDF, se conecta por Wi-Fi directo y por cable y trabaja rápido. Puede con todo.

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HP DeskJet 2822e: la impresora que no necesita cables, permite imprimir desde el móvil y manda cartuchos cuando te quedas sin tinta
Impresora HP DeskJet 2822e

¿Necesitas una impresora para imprimir todo ese papeleo de tus proyectos o tu trabajo? Deberías apostar por algo cómodo y que te pusiera facilidades para imprimir sin configuraciones. Algo como la Impresora HP DeskJet 2822e, un modelo multifunción que escanea a PDF e imprime por Wi-Fi directo desde tu móvil sin routers de por medio. Es realmente práctica, y además tiene un descuento del 25% en Fnac ahora mismo.

Es la impresora multifunción ideal tanto para estudiantes como para profesionales. Rápida, fácil de usar y versátil, vale para todo.

¿Por qué recomendamos esta impresora?

  • Imprime, copia y escanea a PDF a resoluciones altísimas y con mucha calidad.
  • Se conecta por Wi-Fi directo, sin routers de por medio, para que puedas imprimir desde el móvil.
  • Incluye 3 meses de Instant Ink enviándote cartuchos a casa antes de que te quedes sin ellos.
  • Su pantalla LCD es muy fácil de usar. Puedes imprimir a doble cara sin instalaciones complicadas.

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Impresora HP DeskJet 2822e

Impresora HP DeskJet 2822e

Poder imprimir cualquier cosa desde donde estés es el gran atractivo de la Impresora HP DeskJet 2822e. Con opción de 4 colores e impresiones de hasta 4800 x 12000 ppp a color, esta impresora puede con todo y te facilita mucho las cosas gracias a su conexión directa Wi-Fi. Enlazas cualquier dispositivo a ella con las apps de HP y listo, ya puedes imprimir lo que quieras. Además, sabe cuándo te estás quedando sin tinta para recibir cartuchos en casa al momento, sin hacer nada, gracias al servicio Instant Ink, y por supuesto permite escanear o usarla como una impresora tradicional con cable. Es todo lo que podrías esperar, y más.

Por eso mismo, la recomendamos sobre todo para estudiantes que tienen que imprimir muchos proyectos, o incluso para oficinas. Va genial en ambos frentes.

Esto es lo que dicen quienes la han comprado

Todos los usuarios están de acuerdo en algo: esta impresora cumple con todo lo que promete. Escanea, imprime y fotocopia bien, además de ser más fácil de usar con sus funciones smart. Aquí te dejamos varias reseñas que hemos recopilado:

  • «Para estudiantes y para hacer fotocopias de vez en cuando, la mejor sin duda.»
  • «Una impresora funcional, para escaneaer e imprimir sin problema. Es muy silenciosa y la calidad de la impresión es muy buena.»
  • «La tengo desde hace poco pero es muy práctica. Imprime, escanea, fotocopia… qué más se puede pedir.»

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Fnac te ofrece la posibilidad de financiar la compra en 3 meses sin intereses, además de enviarla a domicilio en un plazo de 24 horas. Aunque puedes recogerla en tienda o puntos de recogida en el mismo periodo de tiempo. ¡Tú decides!

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