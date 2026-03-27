HP DeskJet 2822e: la impresora que no necesita cables, permite imprimir desde el móvil y manda cartuchos cuando te quedas sin tinta
Rebajada en Fnac, esta impresora multifunción inalámbrica escanea a PDF, se conecta por Wi-Fi directo y por cable y trabaja rápido. Puede con todo.
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¿Necesitas una impresora para imprimir todo ese papeleo de tus proyectos o tu trabajo? Deberías apostar por algo cómodo y que te pusiera facilidades para imprimir sin configuraciones. Algo como la Impresora HP DeskJet 2822e, un modelo multifunción que escanea a PDF e imprime por Wi-Fi directo desde tu móvil sin routers de por medio. Es realmente práctica, y además tiene un descuento del 25% en Fnac ahora mismo.
Es la impresora multifunción ideal tanto para estudiantes como para profesionales. Rápida, fácil de usar y versátil, vale para todo.
¿Por qué recomendamos esta impresora?
- Imprime, copia y escanea a PDF a resoluciones altísimas y con mucha calidad.
- Se conecta por Wi-Fi directo, sin routers de por medio, para que puedas imprimir desde el móvil.
- Incluye 3 meses de Instant Ink enviándote cartuchos a casa antes de que te quedes sin ellos.
- Su pantalla LCD es muy fácil de usar. Puedes imprimir a doble cara sin instalaciones complicadas.
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Impresora HP DeskJet 2822e
Poder imprimir cualquier cosa desde donde estés es el gran atractivo de la Impresora HP DeskJet 2822e. Con opción de 4 colores e impresiones de hasta 4800 x 12000 ppp a color, esta impresora puede con todo y te facilita mucho las cosas gracias a su conexión directa Wi-Fi. Enlazas cualquier dispositivo a ella con las apps de HP y listo, ya puedes imprimir lo que quieras. Además, sabe cuándo te estás quedando sin tinta para recibir cartuchos en casa al momento, sin hacer nada, gracias al servicio Instant Ink, y por supuesto permite escanear o usarla como una impresora tradicional con cable. Es todo lo que podrías esperar, y más.
Por eso mismo, la recomendamos sobre todo para estudiantes que tienen que imprimir muchos proyectos, o incluso para oficinas. Va genial en ambos frentes.
Esto es lo que dicen quienes la han comprado
Todos los usuarios están de acuerdo en algo: esta impresora cumple con todo lo que promete. Escanea, imprime y fotocopia bien, además de ser más fácil de usar con sus funciones smart. Aquí te dejamos varias reseñas que hemos recopilado:
- «Para estudiantes y para hacer fotocopias de vez en cuando, la mejor sin duda.»
- «Una impresora funcional, para escaneaer e imprimir sin problema. Es muy silenciosa y la calidad de la impresión es muy buena.»
- «La tengo desde hace poco pero es muy práctica. Imprime, escanea, fotocopia… qué más se puede pedir.»
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