Las mejores luces de Navidad para decorar tu árbol y tu hogar

La llegada del invierno trae consigo indiscutiblemente una de las fechas favoritas de muchas personas. Esta época del año significa pasar tiempo en familia, comer chocolate con churros, una buena siesta con la manta mientras ves una peli después de comer…

Pero también significa la llegada de la Navidad, con la que es muy común decorar la casa y llenarla de un ambiente mágico. Muchas personas apuestan por montar el árbol, el portal de Belén o colocar otro tipo de adornos como las guirnaldas, pegatinas y luces.

Algunos se lo toman mucho más en serio que otros, solo hay que fijarse en las tradiciones estadounidenses. Sin embargo, si prefieres algo menos sobrecargado, también es la opción perfecta, ya que se trata de pasar un buen rato con tu familia.

Algo que no puede faltar como protagonista es el árbol, pero no estamos aquí para hablar de ello. Las luces son la guinda del pastel, ya que ampliarán exponencialmente todos los detalles y hará que sean alucinantes, porque no hay nada mejor que estar en el calor de tu hogar con una iluminación que acompañe a la situación.

Normalmente es una tira con varias luces LEDs de distintos colores y modos para adaptarlos a la situación. Algunos de ellos, incluso tienen villancicos para una Navidad completa. Asimismo, también pueden contar con impermeabilidad, ya que en muchas ocasiones se quieren poner en terrazas o jardines y en invierno es más que probable que llueva.

Hemos escogido las mejores luces de Amazon para que adornes tu casa y crees un momento único con tus allegados. Todas ellas tienen un bajo consumo energético, para que no tengas que preocuparte por nada. ¡Hazte ya con las tuyas!

Estas luces LED son ideales para dar un ambiente mágico a tu hogar. Se trata de una cadena de color blanca cálida con 200 LEDs, para que toda la estancia quede bien iluminada y adornada. Tiene 23 metros de largo, lo que permite colocarlo en el portal de Belén, en el árbol o en las paredes de tu casa.

Es uno de los artículos que más suman en la decoración navideña y le da un toque muy especial a la estancia. Cuenta con hasta 8 modos distintos para que elijas el que mejor se adapte a la situación: combinaciones distintas, en olas, secuenciales, brillo lento, flashes, desvanecimiento lento, destellos y forma continua.

Tienen certificación de seguridad CE y RoHS, que sirve para garantizar que el producto electrónico no es dañino para la salud. La potencia es tan solo de 6 W, por lo que no sumará prácticamente nada a la factura de la luz. Además, tiene un voltaje de 31 V, esto es un punto muy favorable ya que, si se rompe y lo tocan los niños, tus mascotas o tú mismo, no habrá ningún tipo de riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Por lo que estas se convierten en una de las opciones más seguras del mercado.

Son resistentes al agua gracias a la tecnología impermeable IP44, por lo que son ideales para decorar el interior de tu casa o el exterior. Asimismo, son muy flexibles para que puedas darles la forma que deseas y crear las ilusiones ópticas que quieras. Perfectas para colocarlas alrededor del árbol, de las plantas, cuadros, muebles…

Este pack incluye dos tiras de luces de 10 metros cada una para que decores tu casa. Tiene 400 LEDs de colores que aportarán un plus a la estancia donde las coloques: en las habitaciones, el salón, alrededor de muebles, cuadros, plantas o lámparas, así como en ventanas, el árbol, el portal de belén o en la terraza y jardín.

Están confeccionadas con alambre de plata de altísima calidad para garantizar un buen funcionamiento. Además, tiene una gran resistencia, pero a la vez son suaves y moldeables para que las instales a tu gusto.

Las luces disponen de 8 modos distintos: combinaciones distintas, en olas, secuenciales, brillo lento, flashes, desvanecimiento lento, destellos y forma continua. Tienen una clase eficiencia energética A++, ya que tienen un voltaje de 31 V. Esto mismo, además, hace que sean mucho más seguras en el caso de que se rompan y entre en contacto con la piel.

Tiene certificación de seguridad CE, así como el grado de protección de agua IP44, lo que hace que no se estropeen si se mojan por la lluvia. Este modelo es de color morado y naranja, pero podrás escoger entre distintos colores: azul, blanco cálido, blanco cálido 1, blanco frío, blanco frío 1, morado 1, multicolor 1, fiesta morado, y rojo y verde. Además, también está disponible en 138, 300, 400 y 600 LEDs.

Estas de ANSIO son ideales para colocarlas tanto en interiores, como en exteriores. No tendrás que preocuparte por si el agua de la lluvia las estropea, ya que son resistentes al agua. Es por ello que quedarán perfectas en las ventanas, muebles, plantas, cuadros, pareces, en el árbol, en el portal de Belén, en la cornisa, terraza o barandillas.

Son de bajo consumo, lo que hará que la factura de la luz no se dispare y puedas disfrutar de una Navidad mágica. Esto se debe a que cuenta con una función de temporizador, que favorece el “montar y olvidar”, es decir, las luces permanecerán encendidas durante 8 horas y las 16 horas siguientes estarán apagadas.

Tienen 8 funciones para que elijas la que más se adapte a la situación: combinación, encendido constante, desvanecimiento lento, en ondas, resplandor lento, flashes, secuencial y parpadeo, además de permitirte el ajuste estático.

Dispone de 500 LED para iluminar correctamente y mide un total de 10 metros. El cable es de color verde, para mimetizarse con esta época. Además, dispone de certificaciones RoHS y CE, que garantizan que son completamente seguros.

Este modelo es el de 500 LED Multicolor, pero podrás elegir el que más te guste, multicolor o de color rojo, y entre 500, 750, 1000 y 1500 LEDs.

