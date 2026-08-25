Este microondas LG de 32 litros tiene grill y Smart Inverter y ahora cuesta un 28% menos
El microondas Grill LG Smart Inverter combina microondas y grill para calentar, descongelar y cocinar de forma más uniforme.
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Un microondas puede ser uno de los electrodomésticos más prácticos de la cocina, sobretodo cuando permite hacer algo más que simplemente recalentar la comida. Este modelo de LG junta las funciones de microondas y grill en un mismo aparato y ofrece una capacidad de 32 litros, suficiente para preparar diferentes platos en el día a día.
Su tecnología Smart Inverter está diseñada para distribuir la potencia de manera uniforme al calentar, cocinar y descongelar. Además, su precio ha bajado de 249€ a 179,01€, con un descuento adicional disponible mediante el código promocional LGOKDIARIO10.
Lo esencial
- Microondas y grill 2 en 1
- Potencia de microondas de 1200W
- 32 litros de capacidad
- Tecnología Smart Inverter
- Hasta un 28% menos de consumo eléctrico
- Precio rebajado: 179,01€ en lugar de 249€
- 4,4 estrellas sobre 5 según 271 reseñas
Calienta, cocina y descongela de forma uniforme
La tecnología Smart Inverter es uno de los principales puntos fuertes de este microondas. Está pensada para distribuir la potencia de manera más uniforme, lo que permite calentar, cocinar y descongelar los alimentos de forma más homogénea. Además, LG indica que esta tecnología permite cocinar hasta 1,6 veces más rápido y ahorrar hasta un 28% de electricidad, una característica interesante para quienes utilizan el microondas con frecuencia.
Aunque ofrece 32 litros de capacidad, el diseño aprovecha mejor el espacio interior y proporciona un 22% más de capacidad manteniendo las mismas dimensiones exteriores. Esto permite disponer de más espacio para colocar los alimentos sin necesidad de buscar un microondas de mayor tamaño exterior, algo especialmente práctico en cocinas donde cada centímetro de encimera cuenta.
Precio y valoraciones
El precio recomendado del microondas es de 249€, pero actualmente está disponible por 179,01€, lo que supone un descuento del 28,11%. Además, se puede conseguir un descuento adicional utilizando el código promocional LGOKDIARIO10.
El modelo cuenta también con una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 basada en 271 reseñas, lo que te permite hacerte una idea de sus buenos resultados.
Preguntas frecuentes
¿Qué funciones tiene este microondas LG?
Combina microondas y grill, por lo que permite calentar, cocinar, descongelar y gratinar alimentos.
¿Qué capacidad tiene?
Cuenta con una capacidad interior de 32 litros.
¿Qué potencia tiene?
Ofrece una potencia de microondas de 1200W.
¿Qué es la tecnología Smart Inverter?
Es una tecnología diseñada para distribuir la potencia de forma más uniforme, facilitando una cocción, descongelación y calentamiento más homogéneos.
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