No siempre hace falta una gran olla eléctrica para preparar las comidas de cada día. Este modelo de 2 litros está pensado para hogares de 1 a 3 personas y combina cocción de arroz, función vapor y mantenimiento del calor. Además, cuenta con revestimiento antiadherente y un panel de control sencillo. Su precio también resulta de lo más atractivo: ha bajado de 45 a 32,14€ en Aliexpress, lo que supone un ahorro de 12,86€.

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Lo mejor de esta olla arrocera eléctrica

Capacidad de 2 litros

Multifunción, ya que además de cocinar arroz, incorpora función de vapor

Mantiene la comida caliente

Interior antiadherente

Panel de control sencillo

Formato compacto

Arroz y cocina al vapor en un solo aparato

La función principal de esta olla es preparar arroz de una forma sencilla, pero sus posibilidades van un poco más allá. Gracias a su función de vapor, también puede utilizarse para preparar alimentos mediante este método de cocción, sin necesidad de recurrir a otro utensilio.

Su capacidad de 2 litros está orientada a hogares pequeños o a quienes normalmente cocinan cantidades reducidas. De hecho, el fabricante la plantea para entre 1 y 3 personas, por lo que puede resultar práctica para las comidas cotidianas sin tener que poner en funcionamiento una olla de mayor tamaño.

Otro de sus puntos fuertes es la función ‘mantener caliente’. Una vez terminada la cocción, permite conservar la comida a una temperatura adecuada para poder servirla más tarde, algo especialmente útil si los horarios de quienes comen en casa no coinciden.

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Preguntas frecuentes

¿Qué capacidad tiene la olla arrocera?

Tiene una capacidad de 2 litros y está indicada para preparar comida para entre 1 y 3 personas.

¿Solo sirve para cocinar arroz?

No. Es una olla multifunción que también incorpora función de vapor.

¿Es fácil de limpiar?

Su interior cuenta con un revestimiento antiadherente pensado para facilitar la limpieza.

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