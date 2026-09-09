Si necesitas renovar el armario del dormitorio sin gastar demasiado, el Stove Canadian puede ser una opción muy práctica. Este modelo de estilo moderno combina un acabado exterior en roble canadian con un interior blanco que aporta luminosidad al conjunto. Además, su distribución está pensada para guardar ropa y accesorios de diferentes tamaños, gracias a sus 3 puertas, 4 cajones, barra de colgar y estantes. Su precio también juega a su favor: ahora cuesta 185 euros en Brico Depôt, ya que tiene un descuentazo de 54€.

Ver opiniones

Lo mejor del armario Stove Canadian

3 puertas que permiten acceder cómodamente a las diferentes zonas de almacenamiento

4 cajones ideales para organizar ropa doblada, accesorios o prendas pequeñas

Acabado roble canadian que aporta un toque cálido y moderno al dormitorio

Interior blanco que ayuda a dar mayor sensación de luminosidad al espacio

200 cm de altura que aprovecha bien el espacio vertical disponible en la habitación

Un armario de 200 cm de alto con mucho espacio

Una de las principales ventajas del Stove Canadian es su distribución. Sus 3 puertas y 4 cajones permiten separar diferentes tipos de prendas y accesorios, mientras que la combinación de barra de colgar y estantes facilita mantener cada cosa en su sitio. La barra resulta muy útil para las prendas que conviene conservar colgadas y los estantes permiten organizar camisetas, pantalones, ropa de cama u otros objetos. Los cuatro cajones, por su parte, ofrecen un espacio adicional para las prendas más pequeñas.

Con unas medidas de 200 cm de alto, 135 cm de ancho y 52 cm de fondo, es un armario diseñado para aprovechar el espacio vertical del dormitorio sin ocupar una profundidad excesiva.

Más allá de su capacidad de almacenaje, el armario Stove Canadian de Brico Depôt busca integrarse fácilmente en la decoración del dormitorio. Su acabado exterior en roble canadian aporta una apariencia cálida, mientras que el interior en blanco crea un contraste sencillo y luminoso.

Ver oferta

Preguntas frecuentes

¿Cuánto mide el armario Stove Canadian?

Sus medidas son 200 cm de alto, 135 cm de ancho y 52 cm de fondo.

¿De qué color es el armario?

El exterior presenta un acabado en roble canadian, mientras que el interior es de color blanco.

¿Incluye los estantes y las barras de colgar?

Sí, ambas cosas vienen dentro de la caja del producto.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping