Las estafas por Internet han cambiado mucho y ya no siempre es fácil detectarlas. Los mensajes con faltas de ortografía o enlaces sospechosos han dado paso a engaños mucho más cuidados gracias a la inteligencia artificial. De hecho, en 2025, cerca del 82% de los correos de phishing detectados fueron generados con IA. Pero el problema va mucho más allá del correo electrónico: ransomware, robos de identidad, páginas web fraudulentas y estafas por SMS forman parte de un escenario cada vez más complejo.

¿Cuáles son las amenazas online más habituales en 2026 y cómo puedes protegerte?

El phishing continúa siendo uno de los fraudes más frecuentes. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, empresas de transporte, organismos públicos o incluso personas conocidas para conseguir contraseñas, datos bancarios o información personal a través de correos, SMS y aplicaciones de mensajería.

También está el malware, un tipo de software malicioso que puede entrar en nuestros dispositivos y utilizarse para espiar nuestra actividad, robar información o causar daños en el sistema.

Por su lado, el ransomware supone otra amenaza importante. En este caso, el atacante bloquea el acceso al dispositivo o cifra los archivos y después exige un pago para recuperarlos. Y tampoco podemos olvidarnos del robo de identidad, mediante el que los delincuentes utilizan datos personales obtenidos de forma fraudulenta para entrar en cuentas, hacer compras o contratar servicios en nombre de otra persona.

Las tiendas online falsas completan este panorama. Son páginas que imitan a comercios reales y buscan que el usuario pague por productos que nunca recibirá o facilite los datos de su tarjeta.

Ante todo esto, proteger nuestra vida digital ya no debería ser algo secundario. Tener únicamente un antivirus tradicional puede no ser suficiente: conviene contar con herramientas que también detecten intentos de phishing, protejan la navegación, bloqueen el ransomware y ayuden a mantener a salvo nuestros datos en los distintos dispositivos.

Es precisamente el enfoque de Bitdefender, una compañía con más de dos décadas de experiencia en ciberseguridad. En 2025 recibió cuatro reconocimientos de AV-TEST, entre ellos el premio a la mejor protección para usuarios domésticos en Windows. Además, sus principales planes de seguridad cuentan ahora con un 50% de descuento, una oportunidad para reforzar la protección de nuestros dispositivos sin pagar de más.

Bitdefender Antivirus Plus: una protección sencilla para el día a día

Si buscas una solución de seguridad para proteger tu ordenador sin comerte demasiado la cabeza, Bitdefender Antivirus Plus cubre las amenazas más habituales. Detecta y bloquea el malware antes de que pueda causar daños, además de identificar webs fraudulentas y mensajes de phishing que intentan hacerse con tus contraseñas o datos personales.

También incluye una VPN para mejorar la privacidad al navegar, algo especialmente útil cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas. Una opción práctica para comprar por Internet, navegar con más tranquilidad y mantener tus datos protegidos. Y ahora puedes contratarlo con un 56% de descuento.

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Bitdefender Total Security: una sola protección para todos tus dispositivos

Si en casa tienes ordenador, móvil y tablet, ¿para qué contratar una protección diferente para cada uno? Bitdefender Total Security permite proteger varios dispositivos con una única licencia y es compatible con Windows, macOS, Android e iOS.

Además de detectar virus, malware y phishing, incluye una VPN estándar y el gestor de contraseñas Bitdefender SecurePass, para que puedas gestionar tus claves y navegar con mayor tranquilidad. Es especialmente interesante si utilizas el móvil para comprar, entrar en tu banco o guardar información personal.

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Bitdefender Premium Security: la protección completa que estabas buscando

Si pasas buena parte del día conectado, compras por Internet, haces gestiones bancarias, viajas o te conectas a redes Wi-Fi públicas, Bitdefender Premium Security es la opción más completa de la marca. Reúne antivirus, VPN ilimitada, gestor de contraseñas avanzado y herramientas específicas para proteger tu identidad y detectar intentos de fraude. Uno de los puntos claves de este plan es la función Scam Protection Pro una protección con IA para detectar estafas en tiempo real.

Además, incorpora protección frente al ransomware, el robo de identidad y otras amenazas más sofisticadas. La VPN ilimitada añade privacidad cuando navegas y realizas compras online, mientras que el gestor de contraseñas ayuda a mantener tus claves bajo control.

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Las amenazas digitales tampoco dejan de evolucionar. El phishing creado con IA, las tiendas falsas o los intentos de hacerse con nuestros datos son cada vez más difíciles de detectar. Por eso, contar con una buena protección es una parte importante de la seguridad online. Y con los tres principales planes de Bitdefender rebajados un 56%, es un buen momento para reforzar la protección de todos tus dispositivos y datos.

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