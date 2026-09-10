Encontrar una butaca que resulte cómoda y, al mismo tiempo, tenga suficiente presencia para completar la decoración no siempre es sencillo. Pero la butaca Milare de Kave Home lo consigue con un diseño compacto, formas curvas y un tapizado de chenilla marrón chocolate que aporta calidez. Además, puedes conseguirla con un 5% de descuento utilizando nuestro código promocional AFFOKDIARIOKAVE en el momento de realizar la compra, una oportunidad para renovar ese rincón de casa con una pieza que ofrece confort y estilo.

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Los detalles de la butaca Milare de Kave Home

Tapizado de chenilla: un tejido de tacto suave y delicado que aporta una sensación agradable

Color marrón chocolate

Diseño de líneas curvas

Volumen compacto

Sentada media: ofrece un tipo de asiento equilibrado para utilizarla cómodamente

Diseño atemporal

Así es la butaca Milare

Bonita, elegante, cálida. Así es esta butaca de Kave Home que puedes conseguir con el 5% de descuento aplicando nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE en el carrito de la compra. Su tapizado de chenilla aporta una textura agradable y una apariencia rica en matices gracias a sus múltiples hilos entrelazados, y el resultado es una butaca que transmite sensación de calidez incluso antes de sentarse en ella.

A esto se suma un diseño basado en volúmenes redondeados. El respaldo y los reposabrazos se integran visualmente en una estructura continua que rodea el asiento y crea una silueta envolvente. Frente a las butacas de líneas rectas, Milare apuesta por una estética más suave y contemporánea.

El color marrón chocolate también juega un papel importante en esta butaca de 83 centímetros de ancho. Es un tono profundo que puede funcionar tanto en ambientes neutros como junto a maderas, tonos beige, crema o tejidos naturales.

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¿Para quién es ideal?

La butaca Milare puede ser una buena elección para quienes buscan:

Crear un rincón de lectura o descanso en casa

Añadir un asiento extra al salón sin recurrir a una pieza de aspecto voluminoso

Incorporar texturas suaves y cálidas a la decoración

Dar protagonismo a un rincón con una pieza de diseño

Combinar una estética contemporánea con un color clásico y fácil de integrar

Renovar la decoración sin cambiar por completo el mobiliario de una estancia

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