Este frigorífico usa el truco de Bosch para que tus alimentos duren el doble, ¡y está de oferta!

Cambiar de frigorífico puede ser una idea: necesitas el tamaño adecuado, un buen consumo y, por supuesto, que tenga una buena capacidad. Todo eso lo puedes tener solucionado con el Frigorífico Bosch Combi Integrable, añadiendo además dos ventajas extra: menos ruido y menos consumo. Este frigorífico conserva mejor los alimentos gracias a un cajón especial, tiene un congelador que aprovecha cada milímetro y un compresor con el que ahorras en la factura de la luz. Aunque el ahorro con él te acompaña desde el principio, porque está rebajado de 1199 a 769 € en Worten.

El frigorífico combi perfecto para cualquier cocina, sea grande, pequeña o mediana. Da igual que seáis pocos o muchos en casa, este frigo os cubre perfectamente.

¿Por qué comprar este frigorífico en concreto?

Regula la temperatura y la humeda dpor separado para las frutas, verduras y carnes con la tecnología VitaFresh XXL.

El cajón BigBox ahorra mucho espacio en el congelador gracias a su capacidad.

Solo llega a 35 dB de ruido, casi no notas que está en marcha.

Tiene un compresor Inverter que adapta el consumo en todo momento para que ahorres más en la factura de la luz.

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Frigorífico Bosch Combi Integrable

Si por algo te va a convencer el Frigorífico Bosch Combi Integrable, además de su tamaño o su bajo consumo, es lo que hay en su interior. Su sistema estrella, el VitaFresh XXL, hace que su cajón principal controle la temperatura y humedad de forma independiente al resto del electrodoméstico, haciendo que tus alimentos estén más frescos durante más tiempo. Luego está el cajón BigBox del congelador, más que generoso en tamaño para que no tengas problemas de almacenamiento. Por supuesto, todo el frigorífico se encarga de conservar bien gracias a su flujo de aire, ofreciendo una capacidad total de 267 litros (183 + 84) en 177,2 x 54,1 cm de tamaño. Además, como tiene Inverter, te ahorra 230 kWh en la factura de la electricidad al año, y encima hace poco ruido.

La conclusión la puedes imaginar: es un frigorífico Combi que, sin ser puntero, cumple de sobra con su función. Encaja en cualquier cocina y tiene espacio de sobra para guardar lo que quieras en él.

¿Qué opiniones hay de este frigorífico?

Las opiniones de este frigorífico combi de Bosch, y sus reseñas, coinciden en que tiene un buen tamaño y capacidad de sobra para una familia, además de conservar bien la temperatura sin picos extraños. Aquí puedes leer algunas:

«Ideal frigorífico, funciona de maravilla, repetiría sin duda el mismo.»

«La nevera cumple con todas sus funciones, a nosotros se nos quedó un poco pequeño, pero es ideal.»

«¡Pues la nevera es genial, espaciosa, mantiene mis alimentos en perfectas condiciones debido a su excelente funcionamiento! ¡El frigorífico va genial y tiene mucha capacidad!»

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