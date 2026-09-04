Tener una vitrocerámica portátil puede ser algo que nunca te habías planteado hasta ahora, pero lo cierto es que es de lo más práctico cuando necesitas una zona de cocción adicional en casa o estás de camping. Este modelo de Sokany combina un diseño compacto con una potencia de salida de 2200 W para preparar diferentes tipos de platos.

Y uno de sus principales atractivos en este momento es su precio. La vitrocerámica tiene un precio de 32 euros en Aliexpress, aunque normalmente cuesta 50€. De este modo, puede ser una alternativa económica para quienes buscan un fuego portátil.

Ver más información en Aliexpress

Lo mejor de esta vitrocerámica portátil

2200 W de potencia, suficiente para cocinar diferentes tipos de preparaciones

Diseño portátil

Controles táctiles que permiten configurar fácilmente la temperatura y el tiempo

Calor uniforme

Superficie de acero inoxidable que facilita la limpieza

2200 W y controles táctiles para cocinar con facilidad

La vitrocerámica portátil Sokany SK-3576 es una solución sencilla para cocinar sin tener que instalar una placa fija. Su potencia de 2200 W permite utilizarla para diferentes preparaciones y disponer de un fuego adicional cuando las zonas de cocción habituales se quedan cortas.

La interfaz táctil digital permite seleccionar la temperatura y controlar el tiempo, además de elegir diferentes funciones de cocción. De esta forma, puedes adaptar el funcionamiento del aparato a lo que estés preparando sin complicarte demasiado. Otro detalle interesante es la distribución del calor. Según el fabricante, el calor se reparte de forma uniforme por la superficie de cocción para favorecer una cocción homogénea.

Ver más información en Aliexpress

Una alternativa práctica cuando necesitas un fuego extra

La principal ventaja de una vitrocerámica portátil como esta es precisamente su versatilidad. No sustituye necesariamente a una placa de cocina convencional, pero puede convertirse en un complemento muy útil cuando necesitas una zona de cocción adicional. También resulta interesante para espacios donde no quieres instalar una placa fija o para determinadas situaciones en las que necesitas cocinar de manera puntual. Su formato permite utilizarla en casa, en un local o durante una escapada de camping.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta potencia tiene esta vitrocerámica portátil?

Tiene una potencia de salida de 2200 W.

¿Se puede llevar de camping?

Sí. Su diseño portátil permite utilizarla fuera de casa, por ejemplo, en situaciones de camping, siempre que se disponga de una fuente de alimentación compatible.

¿Cómo se controla?

Cuenta con una interfaz táctil digital desde la que puedes configurar la temperatura y el tiempo de cocción.

¿Es fácil de limpiar?

El aparato incorpora una superficie de acero inoxidable, diseñada para facilitar la limpieza después de cocinar.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping