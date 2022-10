Las casas de muñecas son ese juguete tradicional y divertido que conquistará a cualquier niño

Aunque debido a la tecnología los juguetes y dispositivos electrónicos modernos ocupan la mayor parte del entretenimiento de los niños de la actualidad, todavía queda un resquicio pequeño para los juguetes clásicos de toda la vida que pueden aportar muchos beneficios saludables y de socialización a los pequeños de tu casa para que dejen a un lado las videoconsolas y los dispositivos móviles y electrónicos y empiecen a socializar y desarrollar otras aptitudes recomendables para su vida adulta y, por supuesto, sin olvidar la finalidad de pasar un rato divertido y agradable jugando.

Las casas de muñecas son un tipo de casas de juguete en miniatura, fabricadas con materiales resistentes y seguros para su uso en niños y están diseñadas a escala que cuentan todo tipo de accesorios como muebles en miniatura, ventanas, escaleras, habitaciones reales y muñecos pequeños en su interior que permitirán a tu hijo disfrutar de un juego clásico de toda la vida y desarrollar su imaginación jugando y creando historias divertidas con los protagonistas de la casa de muñecas.

A continuación, compartimos contigo esta fantástica guía de compra con la que podrás comparar, elegir y comprar entre las mejores casas de muñecas disponibles en Amazon que permitirán a tus hijos pasar horas y horas de entretenimiento con muchos accesorios disponibles.

¡No dejes pasar la oportunidad de llevarte una fantástica casa de muñecas y permitir a tus hijos disfrutar de un juego clásico y divertido!

Esta casa de muñecas de la marca KidKraft tiene unas dimensiones de 63,5 x 33 x 71,1 cm, está fabricada con materiales de madera de calidad y cuenta con 5 habitaciones, 3 niveles de altura, ventanas, 2 escaleras, ilustraciones en cada panel y 16 piezas de muebles y accesorios incluidos con una hermosa cocina y una adorable habitación para las muñecas. Además, esta casa de muñecas viene con instrucciones paso a paso para una instalación rápida y sencilla.

Comprar en Amazon

La siguiente casa de muñecas de Barbie está fabricada con materiales de plástico y cuenta con 2 pisos y 4 áreas de juego como una cama, un baño, una cocina y un comedor con un diseño colorido y un estilo emblemático de Barbie y una serie de accesorios que incluye una mesa de comedor con la parte superior encajable, sillas de comedor, platos, un agradable edredón y mucho más, todo con elegantes detalles y acabados modernos para jugar con las muñecas Barbie.

Comprar en Amazon

La casa de muñecas de la marca Green series tiene unas dimensiones de 28 x 40 x 73 cm, está fabricada con láminas de madera ecológica de MDF y cuenta con 3 niveles diferentes en altura, una piscina y 9 habitaciones diferentes como un baño, una cocina, un comedor, un salón, un dormitorio, terraza, balcón, jardín y está equipada con un garaje para coches en miniatura. Además, esta casa de muñecas está equipada con tiras de luces LED alimentadas a pilas que ofrece una opción de iluminación increíble en la oscuridad.

Comprar en Amazon

La siguiente casa de muñecas de la marca HOMCOM tiene unas dimensiones de 60,5 x 30 x 80,5 cm, está fabricada con MDF y madera de pino con todas las superficies redondeas y cuenta con 4 niveles con una estructura excelente y un color intenso y accesorios tales como una mesa, dos sillas, una cocina, un inodoro, una bañera, una silla de tocador, un juego de tocador y un gabinete para horas y horas de diversión.

Comprar en Amazon

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una casa de muñecas?

Edad del niño

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de comprar una casa de muñecas es la edad que tiene tu hijo antes de decidirte por un modelo u otro. Para ello, debes fijarte en las especificaciones concretas del fabricante de la casa de muñecas ya que puedes encontrar modelos que cuentan con piezas que pueden ser demasiado pequeñas para niños pequeños pudiendo ocasionar un gran riesgo de asfixia en el caso de que el niño se trague una de estas piezas, así como el tamaño y las dimensiones generales de la casa de muñecas que podría ser demasiado grande para niños de menos de 2 años.

Materiales

Otro factor sumamente importante que debes considerar cuando se trata de elegir una casa de muñecas son los tipos de materiales con los que está fabricada la casa. Principalmente, puedes encontrar dos clases principales de casas de muñecas, las casas de muñecas hechas de madera que ofrecen un aspecto más realistas y duraderas, aunque son modelos un poco más caros, y las casas de muñecas hechas de plástico que son resistentes y fáciles de limpiar, ofreciendo una opción segura para tus hijos y mucho más económicas.

Tamaño

También es importante que te fijes en el tamaño y las dimensiones generales de la casa de muñecas que desees adquirir. Para ello, debes fijarte, antes de nada, en el espacio disponible que tienes en tu hogar para elegir una casa de muñecas que se adapte al espacio disponible con el que cuentes ya que puedes encontrar muchos modelos de casas de muñecas que cuentan con varias plantas siendo muy divertidas, pero ocupando mucho espacio. También es importante tener en cuenta el tamaño de la casa de muñecas para contar con aquellos accesorios y muñecos a escala que puedan coincidir y adaptarse a la perfección al interior de la casa.

Accesorios

Por último, no olvides que una casa de muñecas no es nada si no cuenta con una serie de accesorios y piezas disponibles que decoren y sirvan de entretenimiento a tus hijos. Existen muchos modelos diferentes de casas de muñecas que cambian en su diseño y en el tipo de accesorios con los que cuenta pudiendo encontrar todo tipo de mobiliario incluido o que podrás comprar por separado, así como un kit de muñecas y elementos de decoración que permitirán a tus hijos contar con muchas opciones interactivas para un entretenimiento sin fin.

Política comercial okshopping