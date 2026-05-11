Con esta lavadora de Balay te olvidas de las arrugas y las facturas disparadas gracias a su motor sin escobillas

Tu lavadora ya ha dado su último lavado, pero no tienes que preocuparte. Hay infinidad de modelos disponibles a precios muy buenos. Modelos con buena capacidad, que consumen poco, que se adaptan a toda tu ropa y que tienen buenas ofertas. ¿Un ejemplo? La Lavadora Balay 3TS993BP, que tiene 9 kg de capacidad, 15 programas, categoría A de eficiencia energética y un descuento de 220 €.

Es la lavadora ideal para familias numerosas, pero también para quienes prefieren tener las cosas bien planificadas, o para quienes necesitan un lavado de urgencia. Se adapta a todo y, como podrás ver, lo hace a la perfección.

Por qué comprar esta lavadora de Balay

Porque el motor sin escobillas que tiene hace que haga menos ruido y dure mucho más tiempo.

Porque la tecnología de vapor desinfecta, cuida la ropa y arruga menos la ropa.

Porque tiene categoría A de eficiencia energética. Consume solo 49 kWh en todo un año.

Porque cuenta con 15 programas que se adaptan a todo, incluso uno de solo 15 minutos.

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Lavadora Balay 3TS993BP

Hay muchos puntos destacables de la Lavadora Balay 3TS993BP, pero, puestos a elegir uno, sin duda es el motor sin escobillas. No supera los 71 dB en centrifugado y apenas hace ruido en general, pero además consume poquísimo tanto a nivel de agua como de electricidad. Ahorras con la oferta que tiene, pero también al usarlo a largo plazo. Además, como tiene 9 kg de carga, puedes hacer menos lavados al cargarlo más, y cuenta con 15 programas que se adaptan a cualquier tipo de tejido o incluso al tiempo que tengas disponible, pudiendo programarla con hasta 24 horas de antelación. ¿Tienes prisa? Usas el programa Super 15 y en un cuarto de hora tienes la ropa lista. ¿Te has olvidado de añadir alguna prenda? Usas la función Pausa & Carga y retoma el programa por donde iba.

Son todo comodidades con esta lavadora, y por eso mismo es totalmente aconsejable para familias numerosas. Ya no solo por la capacidad que tiene, sino también por lo poco que consume y por cómo se adapta hasta al tejido más sensible. ¡Si es que hasta te ahorra tiempo planchando!

¿Qué reseñas tiene esta lavadora de Balay?

Aunque dicen que hay que acostumbrarse a sus programas, las reseñas de esta lavadora de Balay son extremadamente positivas, destacando su capacidad de carga, su poco ruido y lo poco que consume. Aquí puedes leer varias opiniones de usuarios:

«Venía de otra Balay con más de 15 años de antiguedad que hmos tenido que renovar. Se ve la innovación en la capacidad de carga (hasta 9 kg), que para familia numerosa viene muy bien, y es extremadamente silenciosa.»

«Me gusta mucho la eficiencia y lo poco que consumen algunos programas, eso sí, hay que tener tiempo para ellos.»

«Muy buena lavadora, cumple con todos los requisitos, deja la ropa muy bien.»

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