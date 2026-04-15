8 kg de carga, 14 programas y programable: esta lavadora de Bosch te va a hacer la vida mucho más fácil

¿Tu antigua lavadora ya no da para más? Si estás buscando un nuevo modelo que haga menos ruido, lave mejor y, a ser posible, consuma menos, tenemos algo para ti: la Lavadora Bosch WUU28T63ES. Esta propuesta de Bosch viene con 8 kg de carga, 14 programas diferentes, tecnología que ajusta el consumo de agua y un motor sin escobillas que no solo es silencioso, sino que además tiene 10 años de garantía. ¿La guinda a todo esto? Un descuento que baja su precio de 655 € a solo 439 € en Worten.

Es la lavadora que necesitas si vives en familia y quieres medir hasta el último euro que se gasta en casa. Fácil de usar, cómoda y silenciosa, te va a ayudar mucho.

¿Por qué es buena esta lavadora?

El motor EcoSilence apenas hace ruido y está cubierto por una garantía de 10 años.

Usa una tecnología que detecta la carga real que trae y ajusta el agua para no gastar más de la cuenta.

Su tambor WaveDrum cuida mucho más la ropa gracias a la estructura que tiene.

Tiene un programa de tan solo 30 minutos que va genial cuando tienes prisa.

Comprar en Worten por ( 655 € ) 439,99 €

Lavadora Bosch WUU28T63ES

Lo que más llama la atención de la Lavadora Bosch WUU28T63ES es su motor EcoSilence. Es potente, es silencioso y funciona sin escobillas, además de tener garantía de 10 años. Esto, junto con sus 8 kg de carga y la tecnología Active Water Plus es lo que marca la diferencia, porque no solo te permite lavar grandes cantidades de ropa, sino también ajustar el gasto de agua cuando no la cargas al completo. Ahorras al comprarla y también al usarla, además, cuida mucho mejor de tus prendas con su tambor especial y cuenta con una gran variedad de programas, incluyendo algunos para eliminar gérmenes y bacterias a 40º C sin dañar el tejido con temperaturas mayores. ¡Y la puedes programar con hasta 24 horas!

14 programas, 8 kg de carga, poco espacio y muy silenciosa. Esta lavadora es perfecta para familias y hogares donde no hay mucho espacio.

Esto es lo que dicen quienes la han comprado

Los usuarios que ya tienen esta lavadora coinciden sobre todo en que es silenciosa y tiene muchos programas diferentes que dan buenos resultados, sobre todo en lavados diarios. Aquí te dejamos varias reseñas que hemos podido recopilar:

«Muy buena y silenciosa. Me encanta la variedad de programas cortos y efectivos.»

«Muy silenciosa, ¡lavado excelente y fácil de usar! Sustituye a otra Bosch que me duró 18 años. Espero de ella lo mismo.»

«La lavadora va estupendamente, y con los programas que se necesitan para el dia a dia.»

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Además del descuento, Worten te ofrece la posibilidad de recibir la lavadora en tan solo un día con gastos de envío aparte. También incluye instalación a domicilio con recogida gratis del anterior modelo y te da hasta 100 días para probarla y devolverla gratis si no te convence.

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