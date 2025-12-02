El Fernán Gómez celebra la XXXI edición de Grandes del Góspel

Madrid volverá a teñirse de ritmo, espiritualidad y celebración con la llegada de la XXXI edición de Grandes del Góspel, el festival que desde hace más de tres décadas convierte al Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa en el epicentro del góspel internacional. La cita, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 13 de diciembre de 2025, vuelve un año más con el propósito de ofrecer al público madrileño una programación que mezcla tradición, energía vocal y propuestas contemporáneas.

La dirección artística de Luis Manjarrés mantiene la línea que ha caracterizado al certamen desde sus inicios: traer a Madrid formaciones de referencia, provenientes de los lugares donde el góspel sigue vivo como una expresión emocional y comunitaria. La edición de 2024 dejó cifras récord de asistencia, un impulso que la organización confía en reforzar gracias a una selección de coros que representan distintas ramas de la música espiritual afroamericana.

Una programación internacional que recorre la cuna del góspel

El festival continúa fiel a su esencia: acercar a España el sonido auténtico que resuena cada domingo en las históricas iglesias del sur de Estados Unidos. Este año, una de las presencias más esperadas es la de los Charleston Gospel Choir, un conjunto emblemático del circuito coral estadounidense que desembarcará en la Sala Guirau para presentar Every Sunday, un viaje sonoro a los cultos dominicales donde esta música nació y evolucionó durante generaciones. Su participación, prevista para los días 9, 10 y 11 de diciembre a las 20:00 horas, contará con un repertorio marcado por la fuerza espiritual y la intensidad vocal de sus catorce integrantes.

Otra de las formaciones que regresan a Madrid es The South Carolina Gospel Choir. Su propuesta, Michael Jackson Happy Days, se moverá entre el góspel tradicional y la herencia soul que ha definido el estilo del grupo. Actuarán los días 4, 6 y 7 de diciembre, con funciones a las 20:00 horas y una doble sesión el día 7 —una a las 17:30 y otra en horario habitual—. Su presencia garantiza uno de los espectáculos más vibrantes del cartel.

New Orleans y Chicago, dos sonidos esenciales del festival

Desde Nueva Orleans llegará Sono Gospel Choir, que participa dentro de su “Spirit of Gospel Tour”. Esta formación es conocida por la energía incombustible de sus actuaciones, donde las armonías clásicas conviven con arreglos contemporáneos inspirados en la vida musical de la ciudad del jazz. El público podrá verlos el 12 y 13 de diciembre, con doble función ambos días (a las 17:30 y 20:00).

Por su parte, Chicago Mass Choir regresa a Madrid con «Sweet Home Chicago», una propuesta que rinde tributo a su ciudad y a su legado musical. Con veinte artistas sobre el escenario, este conjunto es uno de los nombres más reconocidos del panorama góspel mundial y se presenta como uno de los platos fuertes del festival. Actuarán los días 2, 3 y 5 de diciembre, siempre a las 20:00 horas.

El góspel hecho en Madrid también tiene su lugar

El festival no solo mira al otro lado del océano. Entre las propuestas nacionales destaca el concierto Oh Madrid Happy Day, protagonizado por el Coro Gospel de Madrid, una formación con más de cuatro décadas de trayectoria consolidada en la ciudad. Bajo la dirección artística de Nancy Roncesvalles, el coro presentará Afrogóspel, una nueva creación que combina raíces africanas, ritmos modernos y la fuerza vocal de sus cuarenta y cuatro intérpretes.

A este espectáculo, que tendrá lugar el 6 de diciembre a las 17:30 horas, se sumarán las voces solistas de Reverendo Amos Obasohan y Mirabelle Kapnan, además de la participación del artista invitado Dejikeyz. La propuesta pretende mostrar una evolución del sonido góspel tradicional hacia formatos que conecten con públicos más amplios y con las nuevas generaciones.

Una cita de la Navidad madrileña

La efervescencia de las voces, la puesta en escena y la conexión directa con el público convierten cada concierto en una celebración compartida.

Las entradas para todos los espectáculos pueden consultarse y adquirirse en la web del Teatro Fernán Gómez, donde también está disponible el detalle de precios: desde tarifas generales de 36 a 39 euros, según el grupo, así como descuentos para la categoría de Amigos del teatro.

Con una programación que combina tradición, historia y nuevas interpretaciones, la XXXI edición de Grandes del Góspel vuelve a reivindicar el poder de una música que trasciende fronteras y que, una vez más, resonará con fuerza en el corazón de Madrid.