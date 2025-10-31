Los estrenos que pueden verse en la gran pantalla

Los estrenos de cine de la semana que vienen a acompañar a la cartelera actual ofrecen una variedad de propuestas que llegan para contar historias que van del rock más apocalíptico a temas emocionales como el duelo, terror y humor familiar al drama histórico.Bat Out of Hell: The Musical"Bat Out of Hell: The Musical". Inspirado en la obra de Meat Loaf y Jim Steinman, es un musical que combina el espíritu rebelde del rock & roll con una puesta en escena apocalíptica. Con canciones icónicas como: I’d Do Anything For Love, Paradise by the Dashboard Light y Bat Out of Hell. Tras su éxito en el West End, la película se presenta como un viaje que revive la energía de un espectáculo que se niega a morir.Los Tigres“Los Tigres”, un drama sobre el mar, la supervivencia y las segundas oportunidades. Antonio y Estrella, son unos hermanos marcados por el legado de su padre buzo, se enfrentan a un destino incierto tras un accidente que amenaza con alejar a Antonio del océano. El hallazgo de un alijo de cocaína en el casco de un petrolero abre un dilema moral que pondrá a prueba su vínculo familiar. Con una narrativa visceral, la cinta retrata el límite entre la necesidad y la redención, en un entorno donde el mar se convierte en juez y salvación.Recién Nacidas“Recién Nacidas”, la historia de cinco adolescentes que buscan reconstruir su futuro en un refugio para madres jóvenes. Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma son el reflejo de una generación que lucha contra la adversidad y encuentra en la maternidad no solo un desafío, sino una oportunidad de renacimiento.Popel“Popel”, un documental que rescata la memoria de los deportados tras la Guerra Civil española. Antón Gandarias y Unai Egia descubren la historia de František Suchý y su hijo, quienes desafiaron al régimen nazi para preservar las cenizas de miles de víctimas. Una obra que ilumina un capítulo olvidado de la historia europea con rigor y sensibilidad. Un documental que rescata del olvido un capítulo silenciado de nuestra historia.Cuerpos locos“Cuerpos Locos” protagonizada por Paz Padilla ofrece una comedia familiar con un toque fantástico: una niña y su futura madrastra intercambian cuerpos durante un extraño fenómeno meteorológico, desatando una cadena de enredos y aprendizajes.Esa cosa con AlasUna película protagonizada por Benedict Cumberbatch. Es una historia que sigue a un padre que enfrenta la pérdida de su esposa que cuida a sus dos hijos pequeños mientras se enfrenta al miedo a lo desconocido mientras una presencia oscura acecha su hogar.Frankie y los monstruos“Frankie y los monstruos” es una película animada que trata de una aventura cómica y tierna sobre la identidad, la amistad y la aceptación. En el castillo-laboratorio de Tarados de Arriba, Frankie, una pequeña criatura cosida y olvidada, busca su lugar en un mundo que teme lo diferente.Super CharliePelícula animada que combina acción, humor y ternura en la historia de un niño que debe dejar atrás sus celos para unirse a su hermano bebé, dotado de superpoderes, y salvar la ciudad.The Mastermind“The Mastermind” es un drama que transporta al espectador a los 70s, donde un carpintero desempleado se convierte en ladrón de arte. Protagonizada por Josh O'Connor, la película muestra cómo el deseo de escapar de la precariedad puede empujar a la frontera del delito, mientras la belleza robada se convierte en una carga imposible de sostener.Monsieur Aznavour“Monsieur Aznavour” rinde homenaje al legendario cantante francés Charles Aznavour. La película retrata sus humildes comienzos en París, su encuentro decisivo con Édith Piaf y el largo camino hacia el reconocimiento mundial. Una historia de talento, perseverancia y amor por la música que resuena como un canto universal a los sueños cumplidos.Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y crucesRescata un momento clave de la historia cultural española. El documental narra la relación entre el galerista Fernando Vijande y Andy Warhol, cuya visita a Madrid en 1983 marcó un punto de inflexión en la apertura artística del país. Más allá de la exposición que da nombre al filme, la obra celebra la conexión entre dos mundos que redefinieron el concepto de modernidad en España.TogetherFantasía y bodyhorror en una sola película “Together”; una pareja con problemas en su relación se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural donde comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia.No lo escuches“No lo escuches”, una película venezolana de terror gore que trata de una inocente escapada a la playa que acabará en trago amargo para sus protagonistas. Únicamente anhelaban divertirse y pasarlo bien en una pequeña parte del paraíso caribeño criollo, pero el destino tenía otros planes previstos para ellos.Baahubali: The EpicRajamouli reúne en una sola película su épica historia de realeza, venganza, reyes y guerras, creada originalmente en dos películas. Esta nueva edición, creada para celebrar el décimo aniversario, ofrece una experiencia renovada con imagen y sonido completamente remasterizados, potenciando cada escena de acción y emoción.Con propuestas que recorren el espectro completo de la emoción desde la pasión por el rock a la redención, del miedo a la memoria, esta cartelera es perfecta para todos los gustos y cerrar el mes por lo alto una vez más.