Cinco restaurantes para celebrar el Día de la Madre

En el Día de la Madre, elegir restaurante para el próximo domingo 3 de mayo es meterse en un jardín del que cuesta salir ileso. Entre los menús cerrados que parecen fotocopias y esos salones abarrotados donde apenas se puede mantener una conversación, la misión de homenajear a una madre se vuelve, a ratos, una carrera de obstáculos. Sin embargo, Madrid y sus alrededores esconden rincones donde el diseño no es una impostura de Instagram, sino un aliado del confort. Buscamos esos lugares que entran por el ojo pero convencen por el estómago, huyendo del ruido y abrazando esa sofisticación relajada que tanto nos gusta.

El magnetismo de lo artesano en Tramo

Si tu madre es de las que valora la arquitectura sostenible y los espacios con aire industrial pero cálido, Tramo (en la zona de Prosperidad) es la parada obligatoria. Es, posiblemente, el proyecto más ambicioso de los últimos meses en Madrid. No es solo que el local sea una joya de la regeneración urbana, es que su compromiso con el productor local es real, nada de marketing vacío. Comer bajo su estructura de hormigón visto, rodeado de un diseño que respira honestidad, es una experiencia que impacta. ¿En el plato? Producto radical. Desde unas verduras que saben a tierra de verdad hasta pescados que no necesitan filtros. Es el sitio para demostrarle que estás al tanto de lo que se mueve en la ciudad sin caer en lo pretencioso.

La elegancia clásica renovada de El Pabellón (Florida Park)

Pocas cosas hay más madrileñas que un paseo por El Retiro antes de comer. Pero olvidad los chiringuitos de batalla. El Pabellón es ese lugar donde el diseño rinde pleitesía a la historia del parque. Es luminoso, elegante y tiene ese aire de «sitio de toda la vida» pero pasado por el tamiz de la modernidad. Ideal para madres que disfrutan del rito de la mesa bien puesta y de una cocina de corte tradicional con toques contemporáneos. Un arroz en su punto o unas croquetas de las que crean afición mientras se ve el verde de los jardines a través de los ventanales es, sencillamente, el plan imbatible para este domingo 3 de mayo.

Rural: el templo de la carne de Rafa Zafra

Si hablamos de estar de moda, tenemos que hablar de Rural. Tras el éxito de Estimar, Rafa Zafra se ha propuesto que nos olvidemos del mar para centrarnos en el campo. El local, en pleno barrio de las Letras, es una oda a la sofisticación rústica. Madera, piedra y una cocina a la vista que es puro espectáculo. No es un asador al uso; es un despliegue de técnica donde la materia prima es tratada con una precisión de cirujano. Si a tu madre le gusta la carne o los guisos con profundidad, aquí va a ser feliz. Es un restaurante con peso, con empaque, de esos que te hacen sentir que la celebración es importante.

El exotismo sofisticado de Abya

Para las madres que prefieren un toque de exceso y barroquismo bien entendido, el Palacio de Saldaña acoge Abya. Cruzar su umbral es entrar en otro universo. Cuatro plantas donde el arte contemporáneo y el diseño más audaz se dan la mano. La cocina de Aurelio Morales viaja por el mundo, pero con los pies muy bien asentados. No es solo un sitio para ver y ser visto —que también—, es un lugar donde se come francamente bien. Desde sus famosos «pizzeros» hasta platos con influencias latinoamericanas y asiáticas que sorprenden por su equilibrio. Es la opción ganadora si buscas un ambiente vibrante y un entorno que deje a todo el mundo con la boca abierta.

La calma de Los 33: fuego y diseño en Salesas

En el límite entre la elegancia de Salesas y la rebeldía de Chueca se encuentra Los 33. Sigue siendo uno de los sitios más difíciles donde conseguir mesa, y hay razones de peso. Su estética, a medio camino entre una casa de discos vintage y un refugio de montaña ultra-chic, enamora al primer vistazo. La brasa es el hilo conductor de todo. Es un sitio más canalla, con menos protocolo pero con una calidad en el producto que asusta. Ideal para una comida más relajada, compartiendo platos de influencia uruguaya y española en un entorno donde la música y la iluminación crean una atmósfera casi mágica.

El factor tiempo: el consejo definitivo

Quedan pocos días para el Día de la Madre. Si el plan es ir a cualquiera de estos cinco, el teléfono debería estar echando humo ya. Madrid no perdona el 3 de mayo y las agendas se cierran con una velocidad pasmosa. No te conformes con el primer sitio que tenga un hueco en la terraza; si de verdad quieres que ella recuerde este día, busca ese rincón donde el diseño le haga sentir especial y el sabor le confirme que, efectivamente, tienes muy buen gusto. Al final, se trata de agradecerles todo, y qué mejor manera de hacerlo que con una buena sobremesa en el sitio adecuado.

También te dejamos aquí un plan repleto de flores: visita los tulipanes de color de Real Jardín Botánico.