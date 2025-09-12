SONIDOS DEL MÁS ACÁ: GUÍA ALTERNATIVA DE EVENTOS MUSICALES EN MADRID.

Mainline, Reliqs & Cloaca.. parte de la agenda para danzarinos que disfrutan al máximo de la música electrónica, porque la relación entre tiempo-goce-dinero sale a cuentas cuando se leen estas recomendaciones, como si fuese una app o una ecuación mágica de baile en Madrid.

MAINLINE CLUB

La antigua sala Elígeme y, posteriormente Sala Taboó, ahora se denomina Club Malasaña, el cual, para ello, pasó por tremendo bisturí del diseño y por el quirófano de interiores, presentando un cambio de look nuevo luego de la pandemia… pero su espíritu siguió intocable, conservando las dimensiones de la postmovida madrileña gracias a una programación donde la estética y la vanguardia se fusionan en la pista de baile.

Actores, guionistas, diseñadores, pintores y demás protagonistas del «quién-es-quién» se reúnen en este club con residencias periódicas de los DJs y colectivos más frescos de la ciudad.

En esta ocasión nos trae al Mainline Club. Un colectivo multidisciplinar con base en Barcelona, conformado por varios deejays, productores y performers que toman de excusa la música electrónica para hacer realidad todas sus fantasías creativas.

Formado inicialmente por Nile Fee, Guim, Yung Prado, Daniel 2000, JP Sunshine, Marcelo Pantani y John Heaven, actualmente el proyecto es a la vez un prolífico sello de música electrónica, Mainline Planet, que cuenta con varias referencias centradas básicamente en la música de club… nada que envidiar a los otrora estrellas surgidas del mismo enclave. Sabina, Javier Krahe o Luis Eduardo Aute.

Sábado 13 de septiembre, en Club Malasaña

RELIQS

Voy a tratar de explicar el ambiente que nos vamos a encontrar en este fiestón: un público que no se rige por un estilo o por una época y que tampoco está en búsqueda del último hit, de la novedad, sino que, en cambio, trata de encontrar una pista donde bailar en forma colectiva esos temas que han pasado el filtro más difícil: el del tiempo, que, independientemente de su origen o edad, causan algo en nuestro cerebro, raudales de euforia.

El dj Fran Ares estará al control de la cabina durante toda la sesión, una tarea fácil de lograr si llevas décadas en el asunto y si tienes la sala Arc para dar rienda suelta. Este club parece ser primo de algún otro berlinés, ya que, al compartir la misma estructura de la estación de príncipe Pío, posee unos muros descomunales que nos hacen pensar que sí, que Madrid sí está de moda y que es una de las capitales de la electrónica del mundo.

Sábado 13 de septiembre, en Art Club

CLOACA

Este es el nombre de la cita periódica donde el EBM underground late con fuerza industrial en Malasaña.

Y es que en tiempos donde lo oscuro parece estar prohibido por el dictado del buen rollismo, este colectivo nos trae dos directos apabullantes, seguidos de sendas sesiones que cerrarán el fin de semana con un broche de niebla cósmica.

Alegría! Es el dúo formado por Big Toxic (ex-Fangoria) y Samo Krasner (Smoking Pleasure). A su sonido le denominan «bin trash», resultado de electro oscuro, bases industriales y letras afiladas. Con el disco «Cielo e Infierno» (2019), exploran la oscuridad desde una perspectiva cruda y liberadora.

A.M.Q.N. (Ahora Más Que Nunca) es Raúl Páez, quien ha sonado en el Ombra Festival (Barcelona), en el Urban Spree (Berlín) y La Casa Encendida (Madrid) gracias a esa fusión de electro contundente con melodías pasionales y percusiones energéticas.

Luego continúan los DJs Carmen Buendía y Sounds of Porn… dos deejays incansables de la escena madrileña que darán el bombo final en uno de los clubs que más apoyan a la escena underground de la capital… la Sala Siroco.