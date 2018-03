Carmena ‘sabotea’ el 8M en Cibeles y los manifestantes se vuelven contra ella

La alcaldesa Manuela Carmena y los miembros de su equipo no se han tomado muy en serio las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Las calles que circundan el Ayuntamiento de Madrid han sido un caos circulatorio a pesar de que la concentración en Cibeles era una de las más anunciadas. Al final, y casi a la carrera, han conseguido reorganizar el tráfico. Pero sólo ha sido un parche. El desorden ya se había apoderado de uno de los lugares más observados de España.

Allí habían acudido los manifestantes de manera incesante desde las 10.00 a las 12.00 horas. Cuando han llegado, además de la circulación embotellada, han encontrado otro escenario incómodo: el ruido de las obras en la fachada del Consistorio que, además, como avanzó OKMACUTO, está sin la célebre e instrumental pancarta de Refugees Welcome. El enfado ha llegado al máximo cuando los representantes sindicales de UGT y CCOO han tratado de pronunciar unas palabras para finalizar la concentración.

El ruido era tal que no se escuchaba nada. Entonces, todos los participantes de la marcha se han girado al Ayuntamiento y han comenzado a gritar: “¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga!”. Carmena ha salido del interior en compañía de Rita Maestre y algunos concejales más. La gente persistía en su enfado. No entendía por qué, si tanto alardean de la lucha por la igualdad, no han puesto mejores condiciones para las reivindicaciones.