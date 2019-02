El Vaticano investigará al cardenal Pell tras ser declarado culpable de abusos sexuales

Así lo ha confirmado el director interino de la Santa Sede Alessandro Gisotti, que señala que, después del veredicto de culpabilidad en primera instancia sobre el Cardenal George Pell, la Congregación para la Doctrina de la Fe ahora “manejará el caso siguiendo el procedimiento y dentro del tiempo establecido por la norma canónica”.

Gisotti también ha confirmado que Pell ya no es Prefecto de la Secretaría de Economía. Hace apenas diez días, el Papa aprobó la expulsión del sacerdocio del ex arzobispo de Washington, el ex cardenal Theodore McCarrick, al que redujo al estado laical, tras el juicio de la Iglesia en el que fue encontrado culpable de abuso sexual. Se trató también de una decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco, por la que se le aparta del sacerdocio por sus delitos.

Precisamente, este martes el Papa confirmó las medidas cautelares impuestas al cardenal australiano George Pell, que le prohíben oficiar misa y acercase a menores, hasta que se resuelva su apelación contra la sentencia que le ha considerado culpable cinco cargos de abusos sexuales por un tribunal de Melbourne.

“Para garantizar el curso de la justicia, el Papa ha confirmado las medidas cautelares ya predispuestas contra el cardenal Pell, es decir que mientras se atiende a la verificación definitiva de los hechos, al purpurado le sea prohibido en vía preventiva el ejercicio de público ministerio (sacerdotal), así como, el contacto en cualquier modo con los menores de edad”, declaró el director interino de la sala de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti.

El cardenal australiano George Pell, ha sido puesto bajo custodia este miércoles después de ser declarado culpable de abuso sexual a dos niños hace más de dos décadas, según informa Reuters. La condena se dictó en diciembre pero los detalles del fallo se han conocido ahora.

Pell, que será sentenciado formalmente el 13 de marzo, se enfrenta a un máximo de 10 años de cárcel por cada uno de los cinco delitos sexuales cometidos contra niños, entre ellos agresiones indecentes y un cargo de penetración sexual. Sus abogados han interpuesto recursos contra su condena.

Pell se convierte en el clérigo católico más importante del mundo en ser condenado por delitos sexuales contra niños. Se había declarado inocente de los cinco cargos. El ex asesor del Papa, fue declarado culpable de cinco delitos sexuales cometidos contra los niños del coro de 13 años hace 22 años en la sacristía de los sacerdotes de la catedral de San Patricio en Melbourne, donde Pell era arzobispo. Una de las dos víctimas murió en 2014.