La Cabalgata de los Reyes Magos 2022 en A Coruña sufrirá las afectaciones propias de un segundo año de pandemia. Sus majestades no dejarán de llegar a todas las casas del mundo, incluidas de las de los niños de A Coruña, pasearán por sus calles para que puedan saludarlos y verlos como cada año con algunas precauciones. Aunque sean seres mágicos quieren dar ejemplo y seguirán con las directrices que les marquen las autoridades sanitarias. El objetivo de esta cabalgata es proteger a los más pequeños y evitar aglomeraciones, así será el recorrido de los Reyes Magos en A Coruña.

Este será el horario y el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos 2022 en A Coruña

👑 A Cabalgata de Reis 2022 sairá do barrio dos Mallos rumbo a María Pita, cun percorrido dinámico de dúas horas e media de duración. 🎉 Un total de 15 carrozas, 4 trens e 14 compañías artísticas animarán a pé de rúa, con 180 figurantes. A info ➡️ https://t.co/wtbKnOi3Lp pic.twitter.com/yDHgkBG9xk — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 3, 2022

El 5 de enero a partir de las 17:00 de la tarde los Reyes Magos visitarán la ciudad de A Coruña y lo harán para traer regalos y esperanza a todos sus habitantes. Es un año complicado, pero eso no quiere decir que se deba renunciar a una tradición tan especial como la de los Reyes Magos. En este 2022 también habrá restricciones que afecten al normal recorrido de este acto que volverá a verse afectado por todo lo que está pasando en España.

La Cabalgata arrancará del barrio de Os Mallos, está previsto que el recorrido pase por Ramón y Cajal, A Palloza, Linares Rivas, Sánchez Bregua, los Cantones y la Marina para concluir en la plaza de María Pita siguiendo este orden:

Ramón y Cajal

Plaza de la Palloza

Linares Rivas

Sánchez Bregua

Plaza de Mina

Cantón Pequeño

Cantón Grande

Avenida de la Marina

Plaza de María Pita

Los Reyes Magos no lanzarán caramelos para evitar cualquier foco de contagio y aglomeraciones en la ciudad. Llegarán a A Coruña con sus carrozas un poco más altas para que los niños puedan verlos desde las casas sin necesidad de salir de casa.

De igual forma que el año pasado se podrá seguir a través de las redes sociales sin salir, o vivir la experiencia y la magia de los Reyes Magos a pie de calle. No podemos dejar de disfrutar de los pequeños de la casa, la ilusión en sus ojos y las ganas de ver de nuevo a sus majestades. Como no podía ser de ninguna otra forma, la pandemia no impedirá que vivíamos una cabalgata de Reyes adaptada a los nuevos tiempos, con regalos y alegría para todo el mundo.