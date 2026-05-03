Suena disparatado pero éste es el pájaro que vuela durante 10 meses seguidos sin aterrizar en el suelo

Un estudio ha arrojado luz sobre uno de los misterios más fascinantes del reino animal: el vencejo común, un pájaro apodiforme de la familia Apodidae, puede permanecer en el aire hasta 10 meses consecutivos sin aterrizar nunca en el suelo. Se trata de uno de los fenómenos biológicos más extraños del mundo de las aves, el cual ha intrigado a la comunidad científica durante décadas. Ahora, investigadores de la Universidad de Lund (Suecia), gracias a una serie de dispositivos de seguimiento extremadamente ligeros, han podido documentar que estas aves pasan todo su período no reproductivo volando constantemente entre Europa y África. Lo más curioso es que nunca se detienen en tierra, por lo que se alimentan y duermen durante el vuelo.

Los datos indican que el vencejo común abandona sus zonas de cría en Europa y Asia y se dirige al África subsahariana, en particular a la cuenca del Congo y Mozambique, en un viaje que puede alcanzar los 14.000 kilómetros. Asimismo, este pájaro presenta adaptaciones que le permiten mantenerse en el aire continuamente, entre las que destacan sus alas, largas y curvadas. Además, cuenta con una musculatura muy desarrollada, junto con un sistema respiratorio capaz de captar grandes cantidades de oxígeno. También puede ajustar su tasa metabólica según las distintas fases del vuelo, lo que le ayuda a ahorrar energía durante períodos prolongados.

El pájaro que puede volar durante 10 meses seguidos

Uno de los aspectos más interesantes del comportamiento del vencejo común es su capacidad para dormir mientras vuela mediante lo que se conoce como «sueño hemicencefálico», en el que la mitad del cerebro descansa mientras la otra permanece activa para controlar la dirección y la altitud. También puede entrar en estados temporales de inactividad en los que disminuyen los niveles de actividad vital, lo que le ayuda a reducir el consumo de energía durante los viajes largos.

Por otro lado, cabe señalar que se alimenta exclusivamente de insectos voladores, a los que captura en pleno vuelo. Los estudios demuestran que esta ave es capaz de comer más de 10.000 insectos al día y utiliza una saliva pegajosa para formar pequeños grumos de alimento que posteriormente ingiere.

La única excepción a este «estilo de vida en el aire» se produce durante la temporada de cría, que normalmente tiene lugar entre los meses de mayo y agosto. Durante este período, las aves construyen sus nidos en grietas de edificios o acantilados rocosos y la hembra pone de dos a tres huevos. El período de crecimiento de los polluelos dura entre 35 y 56 días. Tras abandonar el nido, las crías pueden pasar hasta dos años sin volver a aterrizar.

Hallazgos científicos recientes

Los resultados se basaron en dispositivos de seguimiento de precisión que entre 0,5 y 0,7 gramos, los cuales colocaron en las aves sin afectar su comportamiento. Los datos mostraron que este pájaro puede permanecer en el aire de forma continua hasta 10 meses, cambiando por completo la comprensión científica previa sobre las capacidades de las aves migratorias. Estos resultados se publicaron en la revista Current Biology en 2016 y se consideraron uno de los hallazhos más importantes de la ornitología moderna.

A pesar de sus habilidades únicas, el vencejo común se enfrenta a un descenso significativo de su población en Europa, que supera el 50% en algunas zonas, como consecuencia del cambio climático, la pérdida de lugares de anidación y la disminución de las poblaciones de insectos por los pesticidas. Estos desafíos están impulsando a las organizaciones medioambientales a instalar cajas nido artificiales.

Características

El vencejo común es un ave de pequeño tamaño, con una longitud de unos 17 cm y una envergadura aproximada de 45 cm. Esto hace que su peso ronde los 35 gramos.Su plumaje es bastante uniforme, con una coloración negruzca en casi todo el cuerpo, salvo en la garganta y la parte inferior de la cara, donde presenta un tono blanquecino.

No existe dimorfismo sexual, y el individuo juvenil solo se diferencia del adulto por su menor tamaño y por un plumaje ligeramente más claro. Entre sus rasgos más característicos destacan las alas en forma de hoz, su cola corta y ahorquillada, una boca amplia con pico pequeño y unas patas cortas con garras poco desarrolladas.

Este pájaro capaz de volar durante 10 meses seguidos es un ave colonial, por lo que varios individuos construyen sus nidos muy cerca unos de otros. A pesar de ello, cada año regresan al mismo nido, comportándose como organismos monógamos. Sus nidos se ubican siempre en cavidades, donde colocan ramas y plumas que adhieren mediante una mezcla de saliva con propiedades pegajosas.

El periodo reproductivo comienza en mayo y se prolonga hasta agosto, momento en el que los polluelos empiezan a volar. En cada puesta se depositan entre uno y tres huevos, que ambos progenitores incuban durante unos 20 días. Posteriormente, alimentan a las crías durante unos 40-45 días hasta que emprenden el vuelo.