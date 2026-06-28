Luto en la biología mundial: muere el roble de 1.200 años que dio cobijo a Robin Hood en el bosque de Sherwood

El roble de 1.200 años que dio cobijo a Robin Hood en el bosque de Sherwood ha muerto provocando unos días de luto en la biología mundial. La naturaleza nos da siempre una valiosa lección, en especial si tenemos en cuenta que este árbol ha vivido los principales cambios de la historia de la humanidad y ha estado junto a uno de sus símbolos. En el imaginario popular la figura de un Robin Hood puede haber siendo fuente de más de una revolución.

Ese ladrón que robaba a los ricos para darles a los pobres aquello que necesitaban. Es sin duda alguna uno de los grandes símbolos de aquellos que quieren empezar a romper esquemas y hacerlo con un elemento en mente. Ese árbol que tenía más de un significado y que puede acabar siendo parte de una nueva historia. Un roble que había superado los mil años y que ahora parece que ha dejado de existir en este plano. Todos los seres tienen alma y son parte de un todo del que nunca desaparecerán, aunque la biología está de luto ante este cambio de situación con este mítico árbol.

La biología mundial está de luto

La ciencia se basa en el mundo material que es capaz de estudiar y de analizar para poder encontrar respuestas a grandes preguntas. El hecho de disponer de árboles que pueden estar con nosotros desde hace mucho más tiempo de lo que nos imaginaríamos.

Pensar en que estos elementos que no se mueven, pero pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Conocer la manera en la que ha vivido un simple árbol es fundamental para analizar el pasado.

En especial cuando el árbol en cuestión ha vivido más de un milenio. Algo que puede sorprender a más de uno. Sin los efectos del ser humano o quizás situado en un enclave que se ha mantenido a salvo de enfermedades o de incendios, este roble no ha acabado en la chimenea o convertido en mueble, sino que ha sido un símbolo de los revolucionarios.

Fue el lugar en el que dicen que Robin Hood se refugiaba en estos días en los que se escondía de aquellos ricos que buscaban acabar con él. Sherwood está de luto ante el final de este elemento.

Muere el roble de 1.200 años que dio cobijo a Robin Hood

Tal y como nos explican los expertos de RSPB: «Los expertos creen que un árbol, que se cree que tiene hasta 1.200 años de antigüedad, en el corazón del bosque de Sherwood y vinculado a la leyenda de Robin Hood ha muerto. El gigantesco roble, conocido como el roble mayor, ha estado en visible declive durante varios años, a pesar de los incansables esfuerzos para mejorar su salud y prolongar su vida. Esta primavera, el roble mayor no pudo entrar en hoja y ahora se cree que murió».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque esto marca el final del Major Oak como árbol vivo, no marca el final de su historia. El icónico roble sigue siendo una poderosa presencia en el paisaje y una parte duradera de nuestro patrimonio cultural. El árbol y el suelo debajo de él seguirán siendo un refugio vital para la vida silvestre y el conocimiento que hemos adquirido al cuidar el Major Oak ayudará a preservar otros robles antiguos en todo el país. Su legado vivirá a través de sus retoños y las leyendas asociadas con él, con planes elaborados con nuestros socios, y el árbol seguirá siendo un refugio vital para la vida silvestre».

El final de este símbolo ha llegado después de años siendo un referente: «Durante siglos, el Roble Mayor se ha entrelazado en la historia del Bosque de Sherwood y la leyenda de Robin Hood. Con una circunferencia del tronco de alrededor de 11 metros y una corona de 28 metros, cautivó la imaginación y provocó un afecto que le hizo ganar el título de Árbol del Año de Woodland Trust en 2014. El Major Oak también fue el primer árbol registrado en el Inventario de Árboles Antiguos del Woodland Trust. Los robles antiguos, el nombre que se les da a los robles cuando alcanzan los 400 años de edad, son potencias de la biodiversidad, proporcionando alimento y refugio a cientos de especies de insectos, hongos, aves y mamíferos. El bosque de Sherwood alberga una de las mayores concentraciones de robles antiguos y veteranos de Europa Occidental. Proteger los árboles restantes y nutrir a la próxima generación de árboles antiguos y veteranos es esencial para la salud futura del bosque y la supervivencia de muchas especies raras y amenazadas».