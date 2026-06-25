Todavía es pronto para hablar de revolución médica, pero el reloj biológico que la ciencia acaba de descubrir no tiene precedentes

El reloj biólogico que la ciencia acaba de descubrir no tiene precedentes, estamos ante la mayor revolución médica del siglo. El paso del tiempo se ha convertido en el mayor reto al que nos enfrentamos los seres humanos. Ser capaces de parar el tiempo y de poder mantenerse lejos de determinadas enfermedades que suman posibilidades de llegar con la edad, es algo que deberemos empezar a poner en práctica, de tal forma que nos preparamos para un cambio importante en los tratamientos y la forma de proceder de los expertos.

La medica cobra un nuevo protagonismo de la mano de algunos pequeños detalles que puede marcar una diferencia enorme. Ser capaz de luchar contra el paso del tiempo y poder frenar sus efectos es algo que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que fuera tan fácil. En especial cuando los científicos han sido capaces de hacer posible lo imposible, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y puede ser esencial que tengamos en consideración. Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado que podría llegar.

Es pronto para hablar de revolución médica

Aún es muy pronto para poner en práctica un descubrimiento que puede cambiarlo todo por completo. En especial si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en estos días en los que cada gesto puede acabar siendo la antesala de algo más importante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser lo que necesitamos en estos días en los que queremos conseguir un cambio destacado. Es momento de tener en consideración lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará estar viendo como somos capaces de hacer posible lo imposible.

Hay personas que tienen una edad biológica diferente de las demás, disfrutan de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. En estos días en los que buscamos quitarnos años o que, simplemente necesitamos hacerlo para poder disfrutar de más tiempo libre de enfermedades.

Con la edad llegan algunas enfermedades que parece que serán inevitables en unos días en los que quizás tocará estar pendientes de las técnicas que los expertos nos facilitan, es hora de luchar contra el paso del tiempo y hacerlo de la mejor manera posible.

El reloj biológico que la ciencia acaba de descubrir no tiene precedentes

No tiene precedentes este reloj biológico que la ciencia demuestra que es real y que quizás en un futuro puede verse modificado. Es cuestión de ponerse manos a la obra con él y hacerlo de la mejor manera posible. De una manera que nos costará tener en consideración.

Tal y como nos explica un reciente artículo de Scitechdaily: «Piensa en un tren parado en una estación. Los pasajeros han abordado, los conductores están revisando los boletos y todo está listo para ir. Pero si el reloj del ingeniero nunca señala la salida, las puertas se quedan abiertas, el silbato nunca suena y el tren nunca sale del andén. Un problema similar puede ocurrir dentro de los organismos vivos cuando el tiempo de desarrollo sale mal. En lugar de retrasar un viaje, una ruptura en el horario interno del cuerpo puede impedir el crecimiento y la maduración normales. Investigadores del Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL) han identificado ahora lo que parece ser un reloj maestro de desarrollo en el pequeño gusano C. elegans. El descubrimiento ayuda a explicar cómo las células saben exactamente cuándo activar programas genéticos clave durante el crecimiento y el desarrollo».

Siguiendo con la misma explicación: «Un trabajo anterior del profesor de CSHL Christopher Hammell y sus colegas mostró que el desarrollo en C. elegans está impulsado por ráfagas, o pulsos, de actividad génica. Lo que no quedó claro fue cómo esos pulsos se cronometraron con tanta precisión. El nuevo estudio revela que dos proteínas ya conocidas por los científicos, MYRF-1 y LIN-42, forman un circuito de retroalimentación que actúa como un reloj de desarrollo central. Juntos, determinan cuándo comienza cada pulso de expresión génica y cuánto tiempo dura.Según los investigadores, este es el primer ejemplo de un reloj biológico diseñado para ejecutar una secuencia finita de eventos en lugar de repetirse continuamente. «Este es el reloj central para todas las células del gusano», explica Hammell. «Es responsable de coordinar una serie finita de pulsos secuenciales de expresión génica que deben ocurrir solo una vez, y en orden, para una progresión adecuada del desarrollo. Es como un trinquete. Encienda y apaga los genes varias veces durante el desarrollo, pero en última instancia, solo va en una dirección».

Abre la puerta a nuevos y prometedores tratamientos: «Cuando los investigadores bloquearon MYRF-1, todo el proceso de desarrollo se rompió, lo que demuestra lo esencial que es la proteína para mantener el crecimiento en el buen camino. «Nunca antes habíamos visto algo así», dice Hammell. «MYRF-1 es parte de este reloj regulador maestro para todas las células, pero también está actuando como un fabricante de claves y la clave maestra para cada etapa de crecimiento. Sin la clave correcta para cada etapa, el desarrollo golpea una pared y no puede progresar».