Los investigadores de Doñana ya saben cómo disminuir la hibridación en las aves: el secreto está en su canto, no en el color de las plumas

Los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, confirmaron que el canto, y no el color del plumaje, es la principal barrera que impide la hibridación entre especies de aves. El estudio, publicado en la revista Biology Letters y liderado por Vicente García-Navas, analizó cientos de especies emparentadas y relacionó sus diferencias acústicas y visuales con el número de cruces conocidos entre ellas.

Las especies con cantos más distintos mostraron muchas menos probabilidades de hibridar, mientras las diferencias de color apenas influyeron en ese resultado. El hallazgo obliga a revisar una idea muy extendida entre los ornitólogos, que durante décadas atribuyó a la morfología y al plumaje el papel principal en el reconocimiento entre congéneres.

Así es como Doñana descubrió que el canto es lo que no permite la hibridación entre aves

García-Navas y su equipo compararon la divergencia acústica y la divergencia de color de cientos de especies de aves emparentadas con el número de parejas híbridas documentadas para cada una. Los resultados mostraron una asociación clara: cuanto más diferente era el canto entre dos especies, menor era la probabilidad de que llegaran a cruzarse.

El color del plumaje masculino, en cambio, no predijo la hibridación de forma significativa, aunque el color de las hembras sí mostró una relación negativa, más débil que la del canto. El propio investigador resume la lógica del hallazgo: «si dos especies se parecen mucho en sus señales de apareamiento, podría ser más fácil que se produzcan errores de reconocimiento».

El canto viaja largas distancias y llega antes que cualquier señal visual, lo que permite a un ave descartar a una pareja equivocada desde el primer contacto. El color, en cambio, puede depender de la luz ambiental, el camuflaje o la depredación, factores que debilitan su relación directa con el reconocimiento de la propia especie.

Por qué la hibridación sin control es un problema para la biodiversidad

La hibridación no siempre resulta perjudicial. Cuando ocurre de forma natural y gradual, introduce variantes genéticas que ayudan a poblaciones al borde de la extinción, como sucedió con la pardela balear en aguas europeas, y en ocasiones da lugar a individuos más resistentes que sus especies de origen.

El problema surge cuando la actividad humana fuerza cruces que la naturaleza no habría producido por sí sola. La destrucción de hábitats, la introducción de especies invasoras o la contaminación acústica de las ciudades alteran el paisaje sonoro y dificultan que las aves reconozcan a sus congéneres con precisión.

Esa hibridación forzada diluye con el tiempo la identidad genética de especies raras hasta hacerlas desaparecer como entidades diferenciadas. Por eso el equipo de Doñana insiste en que proteger el canto de las aves, y no solo su hábitat físico, forma parte esencial de cualquier estrategia de conservación.

Los investigadores del CSIC plantean ahora ampliar el estudio a más familias de aves para comprobar si la fuerza del canto como barrera reproductiva se mantiene también en especies con vocalizaciones innatas, no aprendidas, algo que podría reforzar aún más sus conclusiones actuales.

El equipo también señala que el número de especies emparentadas que comparten territorio influye directamente en las oportunidades de cruce. Cuantas más especies similares conviven en una misma zona, mayor es la posibilidad de que dos individuos de especies distintas se encuentren durante la época de cortejo, aunque sus cantos terminen impidiendo el apareamiento final.

Los resultados de Doñana refuerzan además la idea de que el aislamiento reproductivo no depende de un único rasgo, sino de la combinación de señales que cada especie utiliza para reconocerse. En este caso, el canto se impone como la señal dominante, pero los investigadores no descartan que otros factores, como el comportamiento de cortejo o el olfato en otros grupos animales, cumplan un papel similar en distintas familias del reino animal.