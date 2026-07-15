Preocupa y mucho a los biólogos españoles: llega por primera vez a Galicia un alga invasora tropical que jamás se había registrado tan al norte

Las algas invasoras están siendo un problema en España, y las aguas de Galicia acaban de sumar un nuevo problema. Se trata de una macroalga tropical invasora que los científicos han detectado por primera vez.

En concreto, se trata del hallazgo de la especie Asparagopsis taxiformis en las Rías Bajas gallegas. El problema es que esta alga jamás debería haberse identificado en esta zona.

El estudio se ha publicado en la revista especializada Bioinvasions Records y es el avistamiento más septentrional documentado en aguas europeas. De hecho, la especie invasora es particularmente preocupante porque su expansión ya se extiende por más de 500 kilómetros.

Cómo una macroalga tropical invasora ha llegado a las Rías Bajas de Galicia

La investigación está firmada por Cacabelos, Bernal-Ibáñez, Gestoso, Zanolla y Faria y es la prueba de la llegada de Asparagopsis taxiformis a Galicia, una nueva alga invasora en la región.

Lo más preocupante es que esta especie está asociada a ambientes cálidos, por lo que jamás debería haber aparecido en las costas europeas ni en ningún punto de Europa.

Por ello, la presencia de esta alga invasora está directamente relacionada con el cambio climático y con el calentamiento de mar por culpa de la actividad humana.

La buena noticia es que todavía no podemos hablar de una invasión ya consolidada en Galicia, sino de una señal temprana que obliga a mirar con atención lo que ocurre bajo la superficie.

De hecho, la presencia de esta macroalga todavía es incipiente y no se han detectado estructuras reproductoras. Es decir, su invasión todavía está en fase inicial, por lo que se puede actuar antes de que el problema crezca.

Qué hace a ‘Asparagopsis taxiformis’ un alga invasora en aguas gallegas

Lo más preocupante del alga Asparagopsis taxiformis no es que haya salido de su entorno habitual, sino que el ejemplar analizado pertenece al linaje 2. Se trata de una variante con gran capacidad invasora y elevada tolerancia ambiental.

Hay que tener en cuenta que una especie tropical en Galicia ya es una noticia llamativa, pero una variante con potencial invasor añade una preocupación ecológica mucho más concreta.

Aunque parezcan inofensivas, las macroalgas invasoras pueden competir por el espacio, modificar comunidades del fondo marino y alterar la dinámica de hábitats costeros.

En este caso, lo que más en riesgo está son los ecosistemas bentónicos. Es decir, las comunidades que viven asociadas al fondo. Además, Galicia tiene un litoral muy sensible a cualquier cambio de este tipo.

Y es que sus rías concentran biodiversidad, actividad pesquera, marisqueo y una relación estrecha entre el estado del mar y la economía local.

El riesgo de coinvasión que pone en riesgo a los ecosistemas de Galicia

Otro problema añadido es la posibilidad de coinvasión. La explicación es que la coexistencia de Asparagopsis taxiformis con otras macroalgas invasoras detectadas recientemente, como Rugulopteryx okamurae, podría intensificar los impactos ecológicos.

Si eso sucede el problema no sería únicamente la presencia de una especie nueva, sino la interacción de varias especies exóticas en el mismo espacio.

En caso de que esa combinación ocurra, puede aumentar la competencia por el sustrato y agravar la alteración de las comunidades autóctonas. Si una especie invasora monopoliza parte de ese entorno, el resto puede quedar desplazado.