Suena a chiste, pero puede ser un problema: Japón se queda sin los ‘robots-lobo’ que mantenían a los osos alejados de los cultivos

Sabemos de robots que ayudan a plantar tomates, pero en Japón han ido un paso más allá y los usan en una tarea mucho más peligrosa: espantar osos de los campos agrícolas para proteger los cultivos.

Por increíble que parezca, estamos hablando de un lobo robótico con ojos rojos, colmillos y que emite sonidos intimidantes. Suena a broma, pero es tan efectivo que está empezando a agotarse en el país nipón.

El robot se llama Monster Wolf y ha ganado fama debido al aumento de la frecuencia de osos en el campo. En total ha habido más de 50.000 avistamientos y en 2025 se registraron 200 heridos y 13 muertes.

Japón se queda sin robots lobo para proteger de los osos a los cultivos

En España también ha aumentado la frecuencia de osos en terreno agrícola, pero en Japón es un verdadero problema; no sólo desde el punto de vista económico sino de seguridad.

Por ello la demanda del robot lobo Monster Wolf se ha disparado, pese a no ser un producto masivo. Y es que cada unidad se hace a mano, lo que ha provocado un cuello de botella.

La empresa que lo fabrica reconoce esperas de dos o tres meses para los nuevos pedidos. En 2026 ya ha recibido alrededor de 50 encargos, una cifra que supera lo que normalmente llegaba en todo un año.

Cada robot tiene un precio al cambio de unos 4.500 euros, pero eso no ha impedido que la demanda siga creciendo porque los ataques y avistamientos han dejado de ser casos aislados en la agricultura nipona.

Los agricultores lo usan para alejar osos, jabalíes y ciervos de los cultivos, pero también han empezado a pedirlo otros espacios expuestos, como campos de golf o áreas de trabajo en zonas rurales.

Cómo funciona el robot lobo que usan en Japón para espantar a los osos de los cultivos

El robot no busca ser discreto, sino que se ha creado con la intención de parecer extraño, peligroso, ruidoso y desagradable para cualquier animal que se acerque.

De hecho, el robot combina sensores de movimiento, batería, paneles solares, luces LED rojas y altavoces. Cuando detecta presencia cerca, mueve la cabeza, enciende los ojos y reproduce sonidos fuertes.

Su repertorio incluye más de 50 clips de audio, con voces humanas, sirenas y ruidos pensados para asustar. Es decir, funciona como una versión extrema del espantapájaros de toda la vida, pero adaptada a un problema mucho más serio.

Para un animal que se acerca a un cultivo o a una zona habitada, el estímulo combina luz, movimiento y ruido en el mismo punto. Todo lo que odia.

El siguiente paso será la creación de robots con ruedas para que patrullen rutes preestablecidas y modelos portátiles pensados para personas que se mueven por zonas de riesgo.

Por qué Japón necesita robots para espantar a los osos

Más allá de la agricultura, el aumento de los osos está empezando a afectar a viviendas, supermercados, colegios y zonas turísticas.

La presión es tan alta que Japón llegó a recurrir al ejército para apoyar las medidas de control. Por ejemplo, en 2025 se capturaron y sacrificaron más de 14.600 osos, una cifra récord y casi tres veces superior a la del año anterior.

En un contexto tan alarmante, es normal que la demanda de robots lobo se haya disparado hasta dejar a la empresa sin existencias y con listas de espera de varios meses