Hilo de esperanza para los agricultores: Argentina tiene el primer herbicida selectivo del mundo que elimina la maleza resistente en cultivos de soja

Uno de los grandes retos de la agricultura mundial es luchar contra las plagas y contra la maleza de manera más eficiente y selectiva. El problema es que algunas plantas han dejado de responder a los herbicidas y los agricultores están obligados a utilizar cada vez más productos y estrategias.

Por suerte, desde Argentina acaban de dar con una posible solución gracias al lanzamiento del herbicida Authence. Se trata de un producto de la empresa Syngenta basado en tecnología Virestina y en el ingrediente activo metproxybicyclona.

Según explica la empresa agrícola, se trata del primer herbicida selectivo a nivel mundial para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y algodón en casi 40 años.

Argentina revoluciona la agricultura mundial con el primer herbicida selectivo

Desde Argentina ya han surgido biofertilizantes que aumentan la productividad agraria, pero el objetivo de Authence es otro: frenar a las gramíneas resistentes en cultivos de soja y algodón.

Y es que estamos hablando de un herbicida postemergente, selectivo y sistémico para controlar gramíneas anuales y perennes durante el periodo de barbecho y dentro de los cultivos registrados.

Es decir, no es una solución genérica para cualquier tipo de maleza, sino que funciona en emergidas, con crecimiento activo y dentro de los tamaños indicados.

Pero la verdadera revolución es que Argentina ha sido el primer país del mundo donde se aprueba esta solución selectiva, lo que coloca a sus agricultores a la vanguarida.

Esto es fundamental en un momento en el que las malezas gramíneas resistentes afectan al 70% del territorio productivo argentino y pueden reducir el rendimiento drásticamente.

Cómo funciona la nueva molécula contra las gramíneas resistentes en Argentina

El ingrediente activo de Authence pertenece a una nueva clase química, descrita como carbocyclic aryl-dione, y actúa mediante la inhibición de la enzima Acetil Coenzima-A carboxilasa.

Para que nos entendamos, la molécula interfiere para detener la síntesis de ácidos grasos en las gramíneas. El resultado es que el crecimiento activo de las malezas se detiene 48 horas después de la aplicación del herbicida.

De momento su uso está aconsejado para malezas de raigrás, pasto cuaresma, pata de gallina, avena, capín, urochloa, chloris y sorgo de Alepo, aunque el control de sorgo de rizomas figura como parcial, ya que se necesita un programa de manejo con herbicidas de distinto tipo de acción.

De hecho, lo recomendable sigue siendo no utilizar un único tipo de herbicidas y combinar diferentes modos de acción para reducir la selección de biotipos resistentes.

El herbicida que puede transformar la agricultura argentina para siempre

El problema de la resistencia a los herbicidas va más allá de lo técnica, ya que también significa un aumento de los costes de producción y del precio final del fruto.

Justamente el objetivo de Authence es reducir esa presión sobre el agricultor ofreciéndole una nueva herramienta frente a las gramíneas que ya no respondían a los herbicidas tradicionales como el glifosato o el cletodim.

De momento, el obstáculo que deberá superar es que sigue sin recomendarse su aplicación en más de dos ciclos de cultivo, con un máximo de una en barbecho y una sobre soja o algodón.

Además, entre la última aplicación y la cosecha deben pasar 80 días en soja y 90 días en algodón. Tampoco se debería aplicar con viento fuerte y su eficacia sigue dependiendo del clima, del suelo, de la técnica de pulverización y de la especie de maleza.