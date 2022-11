Cuántas veces habré escuchado aquello de «¿pero por qué no la revisan desde el VAR?» o «¿por qué no llaman al árbitro?». Las mismas veces que se ha explicado que el VAR lo revisa todo y que el VAR solo entra para errores claros, obvios y manifiestos, no para jugadas grises. Y es que, desgraciadamente, somos aficionados a un deporte donde todo es más gris que otra cosa.

Por no hablar de las odiosas comparaciones. «El VAR en la Champions League es mejor», «los árbitros ingleses lo utilizan mejor…». Pero, ¿cómo van a ser diferentes el VAR de una competición u otra, si en ambos casos, en la Champions League, en la Premier League y en la Liga española el VAR está comandado por la UEFA? Y es esta quien pone su protocolo, sus procedimientos y sus directrices. Aunque es cierto, que cada federación, puede matizar alguna cosita a su gusto, pero no pueden salirse demasiado del guión establecido.

Aprovecho la ocasión, por cierto, para recordar que el director del VAR en la UEFA no es otro que el madrileño y ex presidente del Comité Técnico de Árbitros en España Carlos Velasco Carballo. Y esto, queridos amigos, en cierta manera debe jugar a favor de los árbitros españoles.

Pero volvamos al asunto que nos trae, para el Mundial de Qatar nos espera un VAR distinto, esta vez sí, y esto porque el VAR del Mundial debe regirse por el protocolo y directrices de la FIFA, no de la UEFA. ¿Y qué quiere la FIFA? Que el VAR sea más intervencionista para que el árbitro de campo tenga más poder de decisión.

Puede parecer una contradicción. ¿Por qué si el VAR es más intervencionista, el árbitro tiene más poder de decisión? Es muy sencillo de entender, la UEFA solo quiere que se mande al árbitro al monitor para aquellos errores groseros, aquellos que si cien personas ven una cosa y el árbitro ha señalado lo contrario o directamente no lo ha visto.

La FIFA, por su parte, pretende que en aquellas jugadas en las que, aun no siendo claro que haya error fragante, el árbitro de VAR mande a su colega del terreno de juego al monitor. Así, pues, van a aumentar las revisiones del, sobre todo, en jugadas bruscas y en posibles fueras de juego donde haya posibles interferencias de los atacantes en los defensores y guardametas para que sea el árbitro el que tome la decisión final.