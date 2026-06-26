TVE toma una drástica decisión con el partido de España y confirma: habrá dos horarios para verlo

Es inevitable en este Mundial poder disfrutar de todos los partidos con toda España despierta. Al jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, la diferencia en la franja horaria hace que muchos de los encuentros se celebren durante la madrugada en nuestro país. Hasta ahora, la Roja había tenido suerte en los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Cabo Verde y Arabia Saudí. Sin embargo, el partido ante Uruguay no cayó en la misma suerte y eso ha obligado a TVE a tener que tomar una drástica solución con dos horarios diferentes.

El España-Uruguay está programado para que empiece en Guadalajara (México) a las 18:00 hora local, pero en España serán las 02:00 de la madrugada. Es decir, la noche de este viernes a sábado. Un horario que, aunque sea abriendo el fin de semana, es muy complicado que todos los españoles puedan atreverse a estar delante de las pantallas hasta las 04:00 de la madrugada para ver a los de Luis de la Fuente. Eso sin incluir todo el tiempo que implica el postpartido con reacciones a pie de campo, resumen de goles y mejores jugadas y ruedas de prensa. TVE es consciente de ello y el plan pasa por volver a emitirlo en la mañana del sábado para aquellos que no lo pudieron ver.

El España-Uruguay también podrá verse la mañana del sábado

Aunque es inevitable que se coman un spoiler con el resultado nada más levantarse (España ya sabría su camino hasta la final del Mundial), la cadena pública tiene programado que el España-Uruguay vuelva a verse en La 1 a las 11:20 horas. Un horario mucho más sencillo para que los españoles puedan disfrutar del partido con más horas de descanso al comienzo del día.

Los aficionados al fútbol también tendrán partidos interesantes desde la noche de este viernes a la del sábado. A las 21:00 horas se enfrentarán la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland, así como el Senegal-Irak del mismo grupo. Además, mientras juega España también lo harán los otros dos equipos de su mismo grupo, el Cabo Verde-Arabia Saudí. Luego, a las 05:00 también habrá un Nueva Zelanda-Egipto y un Egipto-Irán.