La sorprendente respuesta de Deschamps cuando le preguntan si Benzema puede jugar la final

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, compareció en sala de prensa tras la victoria contra Marruecos que les clasificaba para la final. Allí les espera Argentina. Esa final la podría jugar Karim Benzema ya que no fue dado de baja pese a abandonar la concentración. Es bien sabido por todos que el madridista no es santo de la devoción del entrenador, y cuando le preguntaron por si le iba a llamar para jugar la final, Deschamps no contestó y pasó a la siguiente pregunta.

Sensaciones tras la victoria

«Entre la emoción y el orgullo. Es un paso más, pero queda otro. Llevamos un mes juntos, algo que nunca es fácil, pero estamos instalados en la felicidad. Ahora lo que estamos es deseando que llegue la final. Estar de nuevo en este punto es algo maravilloso».

Once de la final

«Eso no toca ahora, pero cuando hay que elegir entre jugadores de calidad y jugadores de calidad, ¿de qué te puedes quejar?».

Orgulloso

«Claro que se siente ese orgullo por estar de nuevo aquí. Es muy especial. Es la felicidad por los jugadores que han logrado esto».

Tchouaméni

«La juventud no tiene que ser sinónimo de falta de experiencia. Juegan en grandes equipos y eso da carga de partidos importantes. Aurelien juega en el Real Madrid, tiene cosas pequeñas que ajustar pero tengo mucha tranquilidad con él».

Estado de Upamecano y Rabiot

«El primero estaba para jugar, pero no había motivos para arriesgar en un partido tan exigente. Adrien cayó malo más tarde, lo normal es que esté también listo para la final».

Reto personal en la final

«Para mí lo importante es la selección. Claro que es un orgullo. Lo que tengo está muy bien, pero si llega más…».

¿Benzema puede jugar la final?

«Prefiero pasar a la siguiente pregunta».

Argentina

«No se trata de tener un plan anti-Messi. Ya hemos visto el potencial de Argentina».