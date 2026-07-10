La reflexión de Deschamps tras otra exhibición de Mbappé: «Muchos piensan que es un dictador…»

Kylian Mbappé fue la estrella total y absoluta en el Francia-Marruecos que resolvió con un golazo a la hora de partido. La estrella del Real Madrid acercó a Francia a su tercera final consecutiva en un Mundial y Didier Deschamps se rindió a la figura de su capitán a la conclusión de un partido que deja una certeza: Mbappé es el jugador más en forma del mundo en la actualidad. El seleccionado también habló sobre su papel como líder del grupo.

Mbappé fue el protagonista del Francia-Marruecos de los cuartos de final del Mundial tras marcar un gol que ya es historia de los mundiales. Después de fallar un penalti en la primera mitad, el jugador del Real Madrid agarró un balón en el vértice del área a la hora de partido y la clavó en el palo largo de Bono para allanar el camino a semifinales para Francia. Con este gol suma 8 tantos y tres asistencias en un torneo que le está acercando al Balón de Oro.

Por ello, Didier Deschamps tuvo unas bonitas palabras hacia su capitán a la conclusión del partido. El seleccionador francés, que dejará el cargo a la conclusión del presente campeonato del mundo, está cerca de clasificar a Francia para su tercera final del Mundial consecutiva después de haber ganado la de Rusia 2018 y haber perdido en la tanda de penaltis la de Qatar 2022 ante Argentina. Ahora, se medirán al ganador del España-Bélgica el próximo martes 14 de julio en Dallas.

Deschamps y Mbappé

Deschamps habló tras el Francia-Marruecos sobre el papel de Mbappé como capitán. «Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que sólo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca», dijo el seleccionado francés a la conclusión del partido.

Deschamps también apoyó a su capitán tras el fallo de un penalti que se retrasó más de la cuenta por una polémica revisión del VAR. «Me dio la impresión de que hubo una revisión del VAR que el árbitro confirmó y que después hubo otra llamada para ver una falta, y ahí se pasaron casi dos minutos revisando las imágenes. Pero bueno, es esa duda de ahí. El caso es que tardó muchísimo tiempo y Kylian ya estaba listo para tirar. No le voy a buscar una excusa a Kylian, pero obviamente es una situación que no era nada fácil», apuntó».